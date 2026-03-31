لبنان: غارات متواصلة على الجنوب وحزب الله يستهدف منظومة دفاعية ومواقع عسكرية للاحتلال

يواصل الاحتلال الإسرائيلي منذ 2 آذار/مارس الجاري عدوانه على لبنان، مخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، فيما يدكُّ حزب الله تجمعات الاحتلال ويستهدف ثكناته موقعًا قتلى وجرحى في صفوفهم.

وأعلنت وزارة الصحة اللبناينة ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على لبنان منذ اندلاعها يوم 2 آذار/مارس الجاري، إلى 1247 شهيدًا و3680 مصابًا.

العدوان على لبنان

شن طيران الاحتلال غارة على بلدة عبا في قضاء النبطية، كما استهدفت غارتان بلدة كفرا في جنوب لبنان.

وقالت مصادر لبنانية إن الجيش اللبناني يخلي حاجز كفرا بعد تلقيه تهديداً إسرائيلياً بالتزامن مع تقدم قوات الاحتلال نحو وادي العيون وأطراف صربين وبيت ليف.

وأفادت المصادر بأن طيران الاحتلال شنّ غارة على متجر على طريق عام صريفا.

عمليات حزب الله

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، أنّ مجاهديها استهدفوا عند الساعة 11:00 من مساء أمس الاثنين (بتوقيت بيروت)، دبابة "ميركافا" إسرائيلية على طريق بلدتي القنطرة - الطيبة في جنوب لبنان بصاروخ موجّه، مؤكدةً اشتعال النيران فيها.

وأوضح بيان المقاومة أنّ تدمير الدبابة استدعى تدخل قوة من "جيش" الاحتلال لإخلاء الإصابات وسحب الحطام تحت غطاء دخاني كثيف وقصف فسفوري استهدف المنطقة.

وتأتي عمليات استهداف دبابات "الميركافا" والمنظومات الدفاعية للاحتلال في سياق استراتيجية استنزاف دقيقة تنفّذها المقاومة الإسلامية في لبنان على الحافة الأمامية.

ومنذ بداية معركة "العصف المأكول"، بلغ عدد الدبابات التي استهدفتها المقاومة الإسلامية، نحو 100 دبابة من طراز "ميركافا"، حتى يوم 28 آذار/مارس الجاري.

