خروقاتُ تحصد أرواح جديدة.. شهداء ومصابون بنيران الاحتلال في غزَّة

يواصل الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر عمليات قصف جوي ومدفعي متزامنة مع إطلاق نار في مناطق متفرقة من القطاع.

وفي آخر التطورات، أصيب 9 مواطنين بعضهم بجراح خطيرة مساء يوم الثلاثاء بقصف إسرائيلي على نقطة للشرطة شمال غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا بانتشال 9 إصابات بينها خطيرة في قصف من مسيرة إسرائيلية استهدف نقطة للشرطة قرب مسجد معاوية بمواصي رفح.

وفي وقت سابق، ارتقى شهيدان وأُصيب آخرون، ظهر يوم الثلاثاء، جراء قصف طيران الاحتلال جنوب خان يونس، جنوب قطاع غزة.

من جهته أفاد مجمع ناصر الطبي اليوم بوصول شهيدين، من بينهم طفل، وعدد من الإصابات جراء استهداف بصاروخ من طائرة استطلاع في منطقة البيوك جنوب خان يونس.

وأصيب مواطنون، بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة.

وفي وسط قطاع غزة، ذكرت المصادر أن مواطنين اثنين أصيبا برصاص جيش الاحتلال شرقي مخيم البريج وسط القطاع.

وبعد منتصف الليل، استشهد الشاب ناهض محمود عطا الله، وأصيب آخر، في قصف إسرائيلي بمنطقة الاتصالات في منطقة الفالوجا غربي مخيم جباليا شمالي القطاع.

وأطلقت زوارق الاحتلال نيرانها بكثافة في عرض بحر خان يونس، جنوب قطاع غزة، فيما أطلقت آليات الاحتلال نيرانها بكثافة شمال شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأشارت وزارة الصحة في غزة إلى أنه منذ إعلان وقف إطلاق النار في غزة، بلغ إجمالي عدد الشهداء 709، فيما وصل عدد الإصابات إلى 1,928، بينما بلغ عدد حالات الانتشال 756 شهيدًا.

وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية إلى 72,285 شهيدًا، و172,028 إصابة منذ 7 أكتوبر 2023، مشيرة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

