البيت الأبيض: ترامب مهتم بدعوة دول عربية لتحمل تكاليف الحرب

31 مارس 2026 . الساعة 00:27 بتوقيت القدس
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ‌كارولاين ليفيت للصحافيين، الاثنين، إن الرئيس دونالد ترامب سيكون مهتما بدعوة دول عربية إلى المشاركة في دفع تكاليف الحرب مع إيران، مضيفة أنها تعتقد أن ترامب سيكون لديه المزيد ليقوله في هذه المسألة.

وعند سؤالها خلال إفادة صحافية عما إذا كانت دول عربية ستتقدم للمساعدة في تحمل كلفة الحرب، قالت ‌ليفيت إنها لا تريد استباق موقف الرئيس ‌الجمهوري، لكنها أشارت إلى أن هذه فكرة مطروحة ‌لدى ترامب.

وأضافت “أعتقد أن الرئيس مهتم جدا بدعوتهم للقيام بذلك … إنها فكرة أعلم أنه يتبناها، وأعتقد أنكم ستسمعون منه المزيد بشأنها”.

وأكدت ليفيت أن المحادثات مع إيران مستمرة وتمضي على نحو جيد، مشيرة إلى أن ما تقوله طهران علنا يختلف عمّا ‌تبلغه للمسؤولين الأمريكيين في الغرف المغلقة، وأن إيران وافقت في اجتماعات ‌خاصة على بعض النقاط التي طرحتها واشنطن.

وأوضحت أن أي شيء تُصرح به إيران لواشنطن في الاجتماعات الخاصة سيخضع ‌للاختبار، وأن الولايات المتحدة ستعمل على ضمان مُساءلة طهران عن الوفاء بوعودها.

وهدد ترامب في وقت سابق الاثنين بتدمير محطات الطاقة الإيرانية وآبار النفط إذا لم تفتح طهران مضيق هرمز، وذلك بعد أن وصفت إيران مقترحات وقف اطلاق النار الأمريكية بأنها “غير واقعية” وأطلقت موجات من الصواريخ على "إسرائيل".

