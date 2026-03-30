عايدة توما: سنلجأ للمحكمة العليا لوقف تنفيذ قانون "إعدام أسرى"

قالت عضو الكنيست الإسرائيلي عايدة توما، مساء يوم الإثنين، إن قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين غير إنساني وفاشي وينتهك الحق في الحياة، مشيرةً أن نتنياهو تدخل في إعادة صياغته بهدف تمريره.

وأضافت توما، في تصريحات صحفية لقناة الجزيرة مباشر، أن جهات حقوقية وقانونية بدأت التحضير لتقديم التماس إلى المحكمة العليا لوقف تنفيذ قانون إعدام أسرى فلسطينيين.

وأكدت أن مواجهة القانون لن تتوقف عند المسار البرلماني أو القضائي، مشددة على التوجه إلى المحافل الدولية في حال إقراره، مؤكدة بأن القانون "مريع ويتنافى مع المبادئ الإنسانية".

وأوضحت، بأن القانون لن يطبق بأثر رجعي أي أنه يسري على الوقائع والقضايا التي تحدث بعد صدوره، ولا يشمل أحكام سابقه لإقراره.

كما لن ينطبق على معتقلي قطاع غزة الذين اعتُقلوا في السابع من أكتوبر 2023، إذ يخضعون لمسار قانوني مختلف وسيكون لهم محكمة مختصة، مضيفةً: "كل أسير تم محاكمته قبل إقرار القانون يمكنه التأكد بأن القانون لن يطيق عليه"وفق توما.

وبيّنت أن تنفيذ القانون سيبدأ بعد نشره رسميًا خلال فترة وجيزة من إقراره، على أن يُطبق على الحالات التي تقع بعد دخوله حيز التنفيذ.

ولفتت توما، إلى أن عقوبة الإعدام حسب القانون الجديد سيتم تطبيقها فقط على الفلسطينيين، ولن يتم تطبيقها على اليهود أو المستوطنين.

وصادق كنيست الاحتلال، مساء اليوم الاثنين، بالقراءات الثلاث على البنود الأساسية لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، وهو مشروع جزءا من التفاهمات الائتلافية التي قادها المتطرف "إيتمار بن غفير" مع حكومة نتنياهو.

وأوضحت تقارير عبرية، أن القانون حظي بتصويت 62 عضوا لصالح القرار و47 ضده، فيما يُجري مناقشة البنود التفصيلية للقانونـ تمهيدًا لاستكمال مسار التشريع.

وذكرت قناة كان العبرية، أن ملخص تصويت قادة الأحزاب على قانون عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينين، جاء كالتالي: حيث صوت رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وأفيغدور ليبرمان وأربيه درعي لصالح القانون، فيما عارضه يائير لبيد وبيني غانتس، وموشيه غافني، إلى جانب الأحزاب العربية.

يذكر أن وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا أصدروا بيانًا مشتركًا هذا الأسبوع أعربوا فيه عن قلقهم العميق إزاء التقدم في تشريع قانون إعدام الأسرى بسبب الطابع التمييزي للقانون، كونه يوقع عقوبة الإعدام على الفلسطينيين فقط، ويستثني الإسرائيليين الذين يرتكبون جرائم إرهابية من عقوبة الإعدام.