فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

وثيقة "نزع السلاح"... خطة إسرائيلية لاستكمال أشكال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين

المباحث توقيف "تاجر خضار" بالنصيرات لمخالفته التسعيرة الرسمية

بالأسماء... الاحتلال يُفرج عن 6 أسرى من قطاع غزَّة

استشهاد مروان حرز الله... جريمة داخل السجون تكشف سياسة القتل الممنهج بحق الأسرى

"التربية" تعلن استمرار التعليم الإلكتروني في المدارس والجامعات

إيران تدرس الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

الاحتلال يصدر أوامر اعتقال إداري بحق 73 أسيرًا

"حماس": استمرار القتل في غزة يكشف سعي الاحتلال لنسف اتفاق وقف إطلاق النَّار

شهداء وإصابات في خروقات الاحتلال بغزة

إسبانيا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الأمريكية المشاركة في الحرب على إيران

30 مارس 2026 . الساعة 16:49 بتوقيت القدس
صورة من الأرشيف
متابعة/ فلسطين أون لاين

أوقفت مباحث التموين في المحافظة الوسطى تاجرًا في مخيم النصيرات، بعد مخالفته التسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الاقتصاد.

وأفادت المباحث أن التاجر (ي.س)، تم احتجازه لمدة 24 ساعة داخل مركز شرطة النصيرات، على ذمة التحقيق، عقب رصد تجاوزات واضحة في تسعيرة السلع المعروضة لديه.

وقالت المباحث أنه تم إغلاق محل الخضروات العائد للتاجر بشكل مؤقت لمدة 24 ساعة، كإجراء فوري، إلى حين استكمال المقتضى القانوني وفقًا للأصول.

وأكدت مباحث التموين أن هذه الإجراءات تأتي ضمن إجراءات مستمرة لضبط الأسواق ومنع الاستغلال.

#قطاع غزة #غزة #وزارة الاقتصاد #مباحث التموين

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة