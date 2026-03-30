المباحث توقيف "تاجر خضار" بالنصيرات لمخالفته التسعيرة الرسمية

أوقفت مباحث التموين في المحافظة الوسطى تاجرًا في مخيم النصيرات، بعد مخالفته التسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الاقتصاد.

وأفادت المباحث أن التاجر (ي.س)، تم احتجازه لمدة 24 ساعة داخل مركز شرطة النصيرات، على ذمة التحقيق، عقب رصد تجاوزات واضحة في تسعيرة السلع المعروضة لديه.

وقالت المباحث أنه تم إغلاق محل الخضروات العائد للتاجر بشكل مؤقت لمدة 24 ساعة، كإجراء فوري، إلى حين استكمال المقتضى القانوني وفقًا للأصول.

وأكدت مباحث التموين أن هذه الإجراءات تأتي ضمن إجراءات مستمرة لضبط الأسواق ومنع الاستغلال.