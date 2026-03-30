الاحتلال يصدر أوامر اعتقال إداري بحق 73 أسيرًا

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، يوم الاثنين، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت وجددت أوامر الاعتقال الإداري بحق 73 معتقلًا.

وأوضحت الهيئة والنادي في بيان مشترك، أن الاحتلال يواصل التصعيد من جريمة الاعتقال الإداري، تحت ذريعة وجود (ملف سري).

وأشارت المؤسستان إلى أن عدد المعتقلين الإداريين بلغ 3442 حتى شهر آذار/مارس الجاري.

وأوضحت أن هذه القرارات تشير إلى استمرار سياسة الاعتقال الإداري بحق عدد من الأسرى، عبر تمديدات متكررة، مقابل تسجيل حالات محدودة لعدم التمديد.

وفي السياق، حولت سلطات الاحتلال الكاتبة الصحفية والناشطة لمى خاطر للاعتقال الإداري لمدة 4 أشهر.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الكاتبة خاطر الاثنين الماضي، من منزلها في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

