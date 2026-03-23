كتلة الصَّحفي تدين اعتقال الكاتبة خاطر وتطالب بالإفراج الفوريّ عنها

أعربت كتلة الصحفي الفلسطيني عن إدانتها إقدام قوات الاحتلال على اعتقال الكاتبة الصحفية لمى خاطر في الضفة الغربية، مطالبةً بالإفراج الفوري عنها، ووقف كافة الانتهاكات التي تستهدف الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين.

وقالت كتلة الصحفي، في بيان تابعته "فلسطين أون لاين"، يوم الإثنين، إن اعتقال لمى خاطر لا يمكن فصله عن سياسة ممنهجة تهدف إلى تكميم الأفواه والتعتيم على حقيقة ما يجري في الضفة المحتلة، في ظل تصاعد المخططات الخطيرة الرامية إلى فرض السيطرة الإسرائيلية الكاملة عليها.

وأكدت الكتلة أن الاحتلال لا يريد لصحفية وكاتبة فلسطينية وطنية أن تتحدث بحرية عن هذه المخاطر، ولا أن تفضح ممارساته أمام العالم، وهو ما يشكل انتهاكًا صارخًا لكل القوانين والمواثيق الدولية التي تكفل حرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي.

وطالب البيان الإفراج الفوري عن الصحفية لمى خاطر دون قيد أو شرط، داعيًا المؤسسات الحقوقية والإعلامية الدولية إلى تحمل مسؤولياتها في حماية الصحفيين الفلسطينيين.

وشددت كتلة الصحفي، في ختام بيانها، استمرارها في أداء رسالتها الإعلامية رغم كل محاولات القمع والتضييق، مؤكدة أن استهداف الصحفيين لن يُسكت الحقيقة، وستبقى الكلمة الحرة أقوى من كل محاولات القمع.