"حماس": استمرار القتل في غزة يكشف سعي الاحتلال لنسف اتفاق وقف إطلاق النَّار

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم، يوم الاثنين، أن تصعيد الاحتلال لعمليات القتل اليومية بحق أهالي قطاع غزة لم يتوقف منذ إعلان وقف إطلاق النار، بل ترافق مع تشديد الحصار، رغم التزام المقاومة ببنود الاتفاق، ما يكشف عن قرار واضح لدى الاحتلال بنسف الاتفاق وتقويضه رغم جميع مساعي الوسطاء.

وأوضح قاسم، في تصريح صحفي، تلقت "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، أن هذا السلوك يستدعي موقفاً واضحاً وصريحاً من الوسطاء والدول الضامنة، وكذلك من مجلس السلام، لتبيان موقفهم من الاتفاق، في ظل تنصل الاحتلال الكامل منه وتعمده تخريب جميع مساراته.

وأشار إلى أن قطاع غزة يعيش تحت وطأة مجزرة متواصلة في ظل القتل اليومي والحصار المشدد والخنق المستمر، إلى جانب تدهور إنساني كارثي وتعطيل جهود إعادة الإعمار.

اقرأ أيضًا: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الجماعية في غزة إلى 72 ألفًا و280

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي، خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مخلفًا مئات الشهداء وآلاف الجرحى، ومستغلًا انشغال العالم لتصعيد جرائمه وانتهاكاته لجميع بنود الاتفاق، فيما أشارت وزارة الصحة إلى أنه منذ إعلان وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي عدد الشهداء 704، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات 1,914، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 756 شهيدًا.

وأعلنت الوزارة ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية إلى 72,280 شهيدًا، و 172,014 إصابة، منذ 7 أكتوبر 2023، موضحة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

