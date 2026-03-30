"حماس": استمرار القتل في غزة يكشف سعي الاحتلال لنسف اتفاق وقف إطلاق النَّار

أضرار وحريق بمصافي نفط إسرائيلية بعد هجوم من إيران ولبنان

إسبانيا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الأمريكية المشاركة في الحرب على إيران

ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الجماعية في غزة إلى 72 ألفًا و280

3 شهداء وإصابات في استهداف الاحتلال مواطنين شرق غزة

الاحتلال يهدم 4 منازل في القدس

إصابة وزير خارجية باكستان بشرخ في الكتف بعد سقوطه أثناء استقباله نظيره المصري

بروجردي: حان الوقت لخروج إيران من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية

ملايين الأرواح مهددة: البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية تتفوق على العلم

قفزة في أسعار النفط مع اتساع رقعة الحرب في الشرق الأوسط

ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الجماعية في غزة إلى 72 ألفًا و280

30 مارس 2026 . الساعة 12:57 بتوقيت القدس
وداع شهداء ارتقوا في قصف الاحتلال على غزة (أرشيفية)

أصدرت وزارة الصحة في غزة، يوم الاثنين، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جرّاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة في تقرير وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، إن شهيدين متأثرين بجراحهما، وإصابة واحدة، وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أنه منذ إعلان وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي عدد الشهداء 704، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات 1,914، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 756 شهيدًا.

وأعلنت الوزارة ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية إلى 72,280 شهيدًا، و 172,014 إصابة، منذ 7 أكتوبر 2023، موضحة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

المصدر / فلسطين أون لاين
