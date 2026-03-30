إسبانيا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الأمريكية المشاركة في الحرب على إيران

30 مارس 2026 . الساعة 13:26 بتوقيت القدس
الإغلاق لا يشمل حالات الطوارئ، ويجبر الطائرات العسكرية على التحليق حول إسبانيا

قالت صحيفة الباييس الإسبانية، نقلاً عن مصادر عسكرية، إن الحكومة الإسبانية أغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات الأمريكية المشاركة في الهجمات على إيران، في خطوة تتجاوز رفضها السابق السماح باستخدام القواعد العسكرية المشتركة.

وأوضحت الصحيفة أن الإغلاق لا يشمل حالات الطوارئ، ويجبر الطائرات العسكرية على التحليق حول إسبانيا، الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي، في طريقها إلى أهدافها في الشرق الأوسط.

ورداً على سؤال حول تأثير هذا القرار على العلاقات مع واشنطن، قال وزير الاقتصاد الإسباني كارلوس كويربو لإذاعة كادينا سير: "هذا القرار جزء من موقف الحكومة بعدم المشاركة أو المساهمة في حرب بدأت من جانب واحد وبما يخالف القانون الدولي".

ويرى رئيس الوزراء بيدرو سانتشيث أن الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران "متهورة وغير قانونية"، مؤكداً موقف مدريد الرافض للتورط في النزاع.

في المقابل، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقطع العلاقات التجارية مع إسبانيا على خلفية رفضها السماح للقوات الأمريكية باستخدام القواعد الإسبانية في الحرب.

المصدر / رويترز
#حلف شمال الأطلسي #إسبانيا #الحرب على إيران #طائرات أمريكية

