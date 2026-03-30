الحرس الثوري الإيراني يعلن استشهاد قائد قواته البحرية

30 مارس 2026 . الساعة 11:11 بتوقيت القدس
الأميرال علي رضا تنكسري قائد القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني

أعلن الحرس الثوري الإيراني صباح الاثنين، استشهاد الأميرال علي رضا تنكسيري متأثرًا بجراح أصيب بها أثناء قيادته وتعزيز دفاعات القوات البحرية في الجزر والسواحل الإيرانية المستهدفة من قبل "إسرائيل" والولايات المتحدة خلال الضربات الأخيرة، التي أسفرت أيضًا عن سقوط طائرة أمريكية، وفق بيان رسمي للحرس.

وذكر الحرس الثوري أن الأميرال تنكسيري ارتقى أثناء تنظيم القوات وقيادة العمليات الميدانية، مشيرًا إلى أن الشعب الإيراني "معتاد على مثل هذه التضحيات"، وأن الجبهة العسكرية "تزداد قوة رغم استشهاد القادة"، مؤكدًا أن قوات البحرية للحرس الثوري واصلت عملياتها المتواصلة للسيطرة على مضيق هرمز وساحات الاشتباك البحرية في المنطقة.

ويعتبر تنكسيري أحد أبرز القادة العسكريين في الحرس الثوري، وله دور محوري في الدفاع عن المياه الإقليمية الإيرانية والمضيق الاستراتيجي، وهو ما يعكس مستوى الاستهداف الذي تتعرض له إيران في إطار الحرب الحالية.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرس الثوري #مضيق هرمز #البحرية الإيرانية #الحرب على إيران #القوات البحرية

