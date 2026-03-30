الاحتلال يُبرم صفقة سلاح جديدة لتغطية العجز في مخزونه

أعلنت وزارة الحرب التابعة للاحتلال الإسرائيلي الاثنين، أنها وقّعت طلبية جديدة بقيمة 48 مليون دولار لشراء "عشرات الآلاف" من قذائف المدفعية من عيار 155 ملم من شركة شركة "إلبيت"، في خطوة تعكس استنزاف مخزون الذخيرة لدى الاحتلال خلال الحرب المفتوحة مع إيران.

وقالت الوزارة في بيانها إن الصفقة تأتي ضمن "استراتيجية لتعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي وتقليص الحاجة للذخائر الأجنبية"، في ضوء الاستنزاف الكبير في الذخيرة نتيجة العمليات العسكرية المتواصلة على عدة جبهات.

كما تأتي الصفقة في ظل ضغط متزايد على المؤسسة العسكرية الإسرائيلية لتجديد مخزون المدفعية، خصوصًا بعد انتقال جزء من الذخائر الأميركية المخزّنة في "إسرائيل" إلى أوكرانيا خلال العامين الماضيين، الأمر الذي أثار انتقادات داخلية بشأن جاهزية الجيش.

وتعد أنظمة المدفعية من عيار 155 ملم محورًا أساسيًا في عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة وعلى الحدود الشمالية مع لبنان. وتعمل شركة "إلبيت" على توسيع خطوط إنتاجها منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، بعد الارتفاع الحاد في الطلب على الذخيرة.

المصدر / فلسطين أون لاين