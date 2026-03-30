الصحة الإسرائيلية: آلاف الإصابات تصل المستشفيات منذ بداية الحرب مع إيران

30 مارس 2026 . الساعة 10:27 بتوقيت القدس
عدد المصابين الذين نُقلوا إلى المستشفيات داخل "إسرائيل" منذ اندلاع الحرب على إيران تجاوز 6 آلاف مصاب

أعلنت وزارة الصحة التابعة للاحتلال الإسرائيلي أن عدد المصابين الذين نُقلوا إلى المستشفيات داخل "إسرائيل" منذ اندلاع الحرب على إيران تجاوز 6 آلاف مصاب، في أحدث اعتراف بحجم الخسائر البشرية التي أحدثتها المواجهة المفتوحة بين الجانبين.

ولم تكشف الوزارة تفاصيل حول طبيعة الإصابات أو تقسيمها بين عسكريين ومدنيين، إلا أنّ الأرقام تعكس اتساع دائرة الاستهداف وتزايد الضغط على منظومة الطوارئ والمستشفيات الإسرائيلية منذ بدء الضربات المتبادلة.

تأتي هذه الأرقام في ظل تصعيد إقليمي غير مسبوق، والمواجهة المباشرة بين "إسرائيل" وإيران، كما تعكس حالة الاستنزاف المتواصلة التي يتعرض لها الكيان الإسرائيلي.

وتشير التقديرات إلى أنّ العدد الحقيقي قد يكون أكبر مما يُعلن، في ظل القيود التي تفرضها الرقابة العسكرية على نشر المعلومات خلال الحرب.

المصدر / فلسطين أون لاين
