إيران: استهداف مطار مهر آباد ومحطة للبتروكيميائيات والحرس الثوري يواصل عملياته

في اليوم الـ31 من الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن غارات أمريكية إسرائيلية استهدفت وحدة لإنتاج البتروكيميائيات في تبريز شمال غربي البلاد، ومطار مهر آباد غربي طهران وفرعا للبنك الوطني، ومصنعا للورق المقوَّى جنوبي العاصمة، بينما واصل الحرس الثوري دكّ الأراضي المحتلة، مستهدفًا جنوبها خاصة مدينة ديمونة، وسط تقارير عن دوي انفجار قوي في بئر السبع.

العدوان على إيران

قال نائب وزير الطاقة الإيراني إن شبكة الكهرباء في البلاد مستقرة، مشيرا إلى أن الوزارة حلت المشكلات المتعلقة بالكهرباء في محافظتي طهران والبرز، مؤكدا أن الكهرباء عادت بشكل كامل في المحافظتين بعد أضرار لحقت بها خلال الليل.

وأفادت محافظة زنجان شمال غربي إيران باستشهاد 3 أشخاص وإصابة 7 جراء غارة أمريكية إسرائيلية على منطقة سكنية فجر اليوم.

أفادت وكالة فارس بوقوع دويّ انفجارات في طهران ومدينة الري جنوب العاصمة.

وكشفت وكالة فارس أن هجوما أمريكيا إسرائيليا استهدف وحدة لإنتاج البتروكيميائيات في مدينة تبريز شمال غربي إيران.

وصرحت الوكالة بأن الهجوم لم يُسفر عن تسرب مواد سامة، قائلة إن الوضع تحت السيطرة.

وقال التلفزيون الإيراني إن غارات جوية استهدفت مطار مهر آباد غربي طهران. كما استهدفت غارات جوية فرعا للبنك الوطني ومصنعا للورق المقوَّى جنوبي طهران.

وبدورها، ذكرت وكالة مهر أن مجموعة من الأشخاص أصيبوا في غارة جوية استهدفت منطقة سكنية شمالي طهران.

وأفاد مساعد محافظ البرز بإصابة 5 أشخاص إثر هجوم أمريكي إسرائيلي استهدف منطقة سكنية في مدينة كرج غربي طهران.

عمليات الحرس الثوري

أكد المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" المركزي، إبراهيم ذو الفقاري، أنه وفي إطار الملاحم المستمرة للقوات المسلحة الإيرانية، انطلقت الموجة الـ 86 من عملية "وعد صادق 4".

وأوضح أن العملية نفذتها القوات الجو-فضائية والبحرية التابعة لحرس الثورة بشكل متعدد المراحل، مستهدفةً أهدافاً أميركية وصهيونية حيوية في المنطقة عبر هجوم صاروخي واسع وبالسرب المسيّر.

وبحسب ذو الفقاري، شملت المرحلة الأولى استهداف البنى التحتية للعمليات الجوية والمسيرات ومخازن الأسلحة في القواعد الأميركية "فيكتوري" في العراق، "عريفجان" في الكويت، و"الخرج" في السعودية.

وتلا ذلك استهداف دقيق لمخابئ القوات الأميركية ومنشآت الكيان الصهيوني ومقار جماعة "كوملة"، شملت مناطق "عراد"، والنقب، و"تل أبيب"، وصولاً إلى الأسطول البحري الخامس وقاعدة "الظفرة" في الإمارات وأربيل.

ورداً على الإجراءات العدائية الأميركية، أكد المتحدث، تدمير طائرة استراتيجية مخصصة للقيادة والتحكم الجوي كانت متمركزة في قاعدة "الخرج" بنسبة 100%، وذلك عقب تدمير طائرة تزويد بالوقود في القاعدة ذاتها، ما ألحق أضراراً جسيمة بالطائرات المجاورة.

كما نجحت الدفاعات في منطقة "خرم آباد" في اعتراض وإسقاط طائرتين مسيرتين من طراز "أوربيتر"، واعتراض وإصابة طائرة مسيرة أميركية معادية عبر إطلاق ناجح لمنظومة دفاعية في شرق مضيق هرمز، مما أدى إلى تدميرها.

وفي السياق ذاته، ذكر المتحدث باسم المقر أنّ مسيرات الجيش الإيراني استهدفت منذ فجر الأحد، مستودعات معدات الدعم ومقار إقامة القوات الأميركية في قاعدة "الأزرق" بالأردن، والتي تُعد منصة عملياتية حساسة وحيوية تضم مزيجاً من الطائرات المقاتلة وطائرات النقل لتنفيذ الهجمات الجوية، وهي واحدة من أهم مراكز قيادة العمليات ضد إيران.

واختتم المتحدث بالتأكيد على أن القوات المسلحة الإيرانية، وبدعم شعبي، ستوجه ضربات "أكثر سحقاً وقوةً وتأثيراً" للمعتدين والأعداء الأميركيين-الصهاينة، مشدداً على أن تاريخ إيران أثبت أن أي معتدٍ لن يخرج سالماً، وأن إيران اليوم باتت "أقوى وأكثر تقدماً بمراحل" من أي وقت مضى.

وتحذّر إيران من أنّ استغلال الولايات المتحدة أراضي وأجواء الدول في المنطقة لاستهدافها، يعرّض القواعد الأميركية فيها للعمليات الإيرانية، مواصلةً ردّها على العدوان، إذ تستهدف جميع القواعد العسكرية الأميركية في المنطقة وعمق كيان الاحتلال الإسرائيلي.

