لبنان: شهداء في الجنوب وحزب الله يستهدف ثكنات الاحتلال

يواصل الاحتلال الإسرائيلي منذ 2 آذار/مارس الجاري عدوانه على لبنان، مخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، وسط ارتكاب انتهاكات علنية واستهداف متعمد للصحفيين والمسعفين والمدنيين، فيما أعلن حزب الله تنفيذ سلسلة من العمليات التي دكَّت تجمعات جنود الاحتلال.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على البلاد، إلى 1238 شهيدًا و3543 جريحًا.

آخر التطورات في لبنان

استشهد 5 أشخاص وأصيب اثنان آخران، في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة شقرا جنوبي لبنان.

وأفادت مصادر صحفية بأن غارة إسرائيلية استهدفت بلدة دير عامص في قضاء صور جنوبي لبنان، فيما قصفت مدفعية الاحتلال مناطق كفرتبنيت وكفرا ومحيط ميفدون جنوبي لبنان.

من جهتها، أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل"، ليل الأحد/ الاثنين، مقتل جندي من قوات حفظ السلام وإصابة آخر إثر (سقوط قذيفة) بأحد موقعها جنوبي البلاد.

وفي وقت سابق الأحد، قالت وكالة الأنباء الوطنية إن قصفًا مدفعيًا إسرائيليًا استهدف مقر الوحدة الإندونيسية في اليونيفيل، ببلدة عدشيت القصير

عمليات حزب الله

استهدف مجاهدو حزب الله عند الساعة 02:00 فجراً (بتوقيت بيروت)، تجمّعاً لجنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي شرق معتقل الخيام بصلية صاروخية مركزة.

وفي إطار التحذيرات الموجهة لمستوطنات الشمال، دكّت المقاومة مستوطنتي "المطلة" و"دوفيف" بصلية صاروخية في التوقيت ذاته، رداً على الاعتداءات الإسرائيلية المتمادية.

وعند الساعة 04:30، استهدف المجاهدون موقع "مشمار الكرمل" للدفاع الصاروخيّ التابع لـ"الجيش" الإسرائيلي جنوب مدينة حيفا المحتلّة بصليةٍ من الصواريخ النوعية.

كذلك، استهدف حزب الله موقع "الغجر" بصلية صاروخية، تبعها هجوم جوي عند الساعة 03:50 استهدف ثكنة "شوميرا" بسرب من المسيّرات الانقضاضية التي أصابت أهدافها بدقة.

وتأتي هذه العمليات المتلاحقة لتؤكد قدرة المقاومة على إدارة نيرانها بكثافة وتوسيع شعاع الاستهداف، فارضةً معادلات ميدانية جديدة في عمق الجليل والمواقع الحدودية.

المصدر / فلسطين أون لاين