3 شهداء وإصابات في استهداف الاحتلال مواطنين شرق غزة

يواصل الاحتلال الإسرائيلي، خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مخلفًا مئات الشهداء وآلاف الجرحى، ومستغلًا انشغال العالم لتصعيد جرائمه وانتهاكاته لجميع بنود الاتفاق.

وفي آخر التطورات، أفادت مصادر طبية، باستشهاد 3 مواطنين وإصابة آخرين بعضهم بجروح خطيرة، بعد قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من المواطنين قرب مسجد الشافعي في حي الزيتون جنوب مدينة غزة.

ونفذت قوات الاحتلال عملية نسف شرق مدينة غزة، فيما واصلت مدفعية الاحتلال قصفها واستهدافها للمناطق الشرقية.

ومن جهتها، أعلنت وزارة الصحة في غزة، يوم أمس ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72,278 شهيدا، و172,013 مصابا، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأشارت إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 705، وإجمالي الإصابات إلى 1,913، فيما جرى انتشال 756 جثمانا.

