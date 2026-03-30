شهداء وإصابات في خروقات الاحتلال بغزة

يواصل الاحتلال الإسرائيلي، خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مخلفًا مئات الشهداء وآلاف الجرحى، ومستغلًا انشغال العالم لتصعيد جرائمه وانتهاكاته لجميع بنود الاتفاق.

وفي آخر التطورات، أفادت مصادر طبية، باستشهاد 3 مواطنين وإصابة آخرين بعضهم بجروح خطيرة، بعد قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من المواطنين قرب مسجد الشافعي في حي الزيتون جنوب مدينة غزة.

ونفذت قوات الاحتلال عملية نسف شرق مدينة غزة، فيما واصلت مدفعية الاحتلال قصفها واستهدافها للمناطق الشرقية.

وأفادت مصادر محلية، بأن الطفل أحمد عطا الله أحمد فايد (10 سنوات) أصيب بجروح خطيرة جراء إطلاق قوات الاحتلال النار عليه شرق المخيم.

وفي سياق متصل، أصيبت امرأة من حي تل الهوا، برصاص الاحتلال شرقي مدينة غزة.

وأشارت وزارة الصحة في غزة إلى أنه منذ إعلان وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي عدد الشهداء 704، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات 1,914، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 756 شهيدًا.

وأعلنت الوزارة ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية إلى 72,280 شهيدًا، و 172,014 إصابة، منذ 7 أكتوبر 2023، موضحة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

