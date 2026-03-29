ترشيح نبيل فهمي أمينا عاما للجامعة العربية.. ماذا نعرف عنه؟

أقر مجلس الجامعة العربية، على المستوى الوزاري، يوم الأحد، بالإجماع، ترشيح وزير الخارجية المصري الأسبق نبيل فهمي أمينا عاما للجامعة، خلفا للأمين العام الحالي أحمد أبو الغيط، لمدة خمس سنوات اعتباراً من 1 يوليو 2026.

جاء ذلك، خلال أعمال الدورة العادية الـ165لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري والتي "عُقدت افتراضيا برئاسة البحرين، لبحث التطورات الإقليمية المتسارعة، وفق بيان للخارجية المصرية.

ماذا نعرف عن نبيل فهمي؟

وشغل نبيل فهمي منصب وزير الخارجية في مصر من يونيو 2013 إلى يوليو 2014، كما عمل سفيراً للقاهرة في واشنطن خلال الفترة من 1999 إلى 2008، وفي اليابان من 1997 إلى 1999.

وعمل والده إسماعيل فهمي، وزيراً للخارجية في عهد الرئيس المصري الراحل أنور السادات بين عامي 1973، و1977، واستقال خلال مفاوضات كامب ديفيد.

ونبيل فهمي من مواليد عام 1951، في الولايات المتحدة الأميركية، وتخرج في كلية الهندسة بالجامعة الأميركية في القاهرة.

بدأ فهمي عمله الحكومي عام 1974 لدى مدير مكتب الرئيس المصري الراحل أنور السادات، ومثّل مصر في بعثات دبلوماسية دولية من بينها مؤتمر مدريد للسلام عام 1991.

كما عمل فهمي مستشاراً سياسياً لوزير الخارجية عمرو موسى قبل تعيينه سفيراً لمصر في واشنطن عام 1999، وفي 2009 جرى تعيينه عميداً لكلية العلاقات العامة في الجامعة الأميركية بالقاهرة.

وفي 2013 تم تعيين نبيل فهمي وزيراً للخارجية في الحكومة المصرية برئاسة حازم الببلاوي، واستمر في منصبه عاماً واحداً.

ومن المقرر أن يباشر نبيل فهمي مهام منصبه الجديد أميناً عاماً للجامعة العربية اعتباراً من 1 يوليو 2026 ولمدة 5 سنوات خلفاً للأمين الحالي أحمد أبو الغيط.

وتنتهي ولاية أحمد أبو الغيط، يونيو المقبل، في منصب الأمين العام للجامعة العربية الذي تسلمه في مارس 2016، خلفاً لوزير خارجية مصر السابق نبيل العربي.

ومنذ تأسيس الجامعة العربية في 1945، تسلم منصب الأمين العام 8 مصريين باستثناء التونسي، الشاذلي القليبي، الذي تسلم المنصب بين 1979 و1990 بعد انتقال مقر الجامعة لتونس بسبب توقيع مصر لاتفاق كامب ديفيد.

