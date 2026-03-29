الصحة بغزَّة تترقَّب عودة 8 أطفال خدج عبر معبر رفح

فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

29 مارس 2026 . الساعة 19:37 بتوقيت القدس
...
صورة من الأرشيف
متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء يوم الأحد، عن ترقب وصول 8 من الأطفال الخدّج إلى قطاع غزة خلال الساعات القادمة عبر معبر رفح البري، برفقة طواقم التمريض التي أشرفت على رعايتهم طوال فترة علاجهم خارج القطاع.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحافي، أن هؤلاء الأطفال كانوا ضمن الحالات التي تم إجلاؤها من حضّانات الأطفال في مجمع الشفاء الطبي مع بداية العدوان على غزة.

وأشارت إلى، أن هؤلاء الأطفال تم إجلائهم في ظروف صحية بالغة الخطورة،نتيجة ال استهداف المباشر لأقسام الحضانة والإخلاء القسري للمجمع، إلى جانب النقص الحاد في الإمكانيات الطبية والرعاية المتخصصة لحديثي الولادة داخل مستشفيات القطاع.

وأكدت الوزارة، أن عودة الأطفال تمثل خطوة إنسانية مهمة، بعد تحسن أوضاعهم الصحية، مصمنةً الجهود الطبية والإنسانية التي ساهمت في إنقاذ حياة هؤلاء الأطفال، وتؤكد على الحاجة الملحة لتعزيز الدعم للقطاع الصحي في ظل التحديات المستمرة.
 

#قطاع غزة #غزة #الحرب على غزة

تعليق عبر الفيس بوك

الأكثر قراءة