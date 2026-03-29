بالأسماء.. الإفراج عن 5 أسرى من قطاع غزة

وصل خمسة أسرى إلى مستشفى شهداء الأقصى في قطاع غزة، مساء الأحد، عقب الإفراج عنهم من سجون دولة الاحتلال عبر معبر كرم أبو سالم، وسط مؤشرات على تدهور أوضاعهم الصحية نتيجة ظروف الاعتقال.

ووفق مصادر محلية، فإن الأسرى المفرج عنهم ينحدرون من مناطق مختلفة في قطاع غزة، وكانوا معتقلين في عدة سجون إسرائيلية، بينها "عوفر" و"جلبوع" و"سيدي مان"، قبل أن يُنقلوا مباشرة إلى المستشفى لتلقي العلاج والفحوصات الطبية اللازمة.

أسماء الأسرى المفرج عنهم:

1- محمد خميس سعيد سعد الله (24 عامًا) سكان الشيخ عوادين – سجن سيدي مان.

2- سهيل محمد سعد صالح غباين (63 عامًا) غزة/التفاح – سجن عوفر.

3- عمر ناهد عبدالقادر بنات (23 عامًا) غزة/الجلاء – سجن سيدى مان.

4- سراج محمد حميد أبو قاسم (25 عامًا) دير البلح – سجن عوفر.

5- أحمد محمود عبدالعزيز أبو عنزة (24 عامًا) خان يونس/عبسان – سجن جلبوع

