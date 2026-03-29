الاحتلال يمنع بطريرك اللاتين من إقامة قداس أحد الشعانين في كنيسة القيامة

أكدت بطريركية اللاتين في القدس أن شرطة الاحتلال الإسرائيلية منعت الأحد البطريرك الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا من إقامة قداس أحد الشعانين في كنيسة القيامة، مشيرة الى أن ذلك يحصل للمرة الأولى "منذ قرون".

وقالت البطريركية في بيان "هذا الصباح، منعت الشرطة الإسرائيلية بطريرك اللاتين في القدس، الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا، وحارس الأراضي المقدسة فرانشيسكو إيلبو من دخول الكنيسة في القدس وذلك أثناء توجههما للاحتفال بقداس أحد الشعانين".

أضافت “نتيجة لذلك، وللمرة الأولى منذ قرون، مُنع رؤساء الكنيسة من إقامة قدس أحد الشعانين في كنيسة القيامة”.

من جانب آخر، حاول مستوطنون، الأحد، إدخال قرابين حيوانية إلى البلدة القديمة في القدس المحتلة، استعدادا لعيد "الفصح" اليهودي.

وأظهرت مقاطع فيديو، لعدد من المستعمرين وهم يحملون القرابين الحيوانية، ضمن تحضيراتهم لـ"عيد الفصح"، بالتزامن مع استمرار إغلاق الاحتلال للمدينة المقدسة، والمسجد الأقصى أمام المصلين لليوم الثلاثين على التوالي.

المصدر / فلسطين أون لاين