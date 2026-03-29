فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الاحتلال يمنع بطريرك اللاتين من إقامة قداس أحد الشعانين في كنيسة القيامة

مؤسسات حقوقية: إغلاق الأقصى للشهر الثاني سياسة ممنهجة لفرض السيطرة على القدس

كيف تؤثر فصيلة الدم على خطر السكري؟ دراسة تجيب

بعد صلاة العيد: هل تُقبل زكاة الفطر إذا نُسيت؟

خطة نزع سلاح غزة... مسار سياسي مشروط أم ابتزاز تحت غطاء إنساني؟

دراسة تحذر: روبوتات الدردشة تعزز السلوك الخاطئ عبر “التملّق الخوارزمي”

كتلة الصحفي الفلسطيني تدين استهداف الإعلاميين والمقار الصحفية في لبنان وطهران

محللون إسرائيليون: تقديرات إسقاط إيران تتبدد والحرب تدخل مرحلة الاستنزاف

صور مسربة تكشف تدمير طائرة مراقبة جوية أمريكية

8 شهداء في قصف بخان يونس.. واستمرار خروقات وقف النار في غزة لليوم 171

مستوطنون يحاولون إدخال قرابين "حيوانية" للبلدة القديمة

29 مارس 2026 . الساعة 13:53 بتوقيت القدس
...
شرطة الاحتلال منعت بطريرك اللاتين في القدس من دخول الكنيسة في القدس

 أكدت بطريركية اللاتين في القدس أن شرطة الاحتلال الإسرائيلية منعت الأحد البطريرك الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا من إقامة قداس أحد الشعانين في كنيسة القيامة، مشيرة الى أن ذلك يحصل للمرة الأولى "منذ قرون".

وقالت البطريركية في بيان "هذا الصباح، منعت الشرطة الإسرائيلية بطريرك اللاتين في القدس، الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا، وحارس الأراضي المقدسة فرانشيسكو إيلبو من دخول الكنيسة في القدس وذلك أثناء توجههما للاحتفال بقداس أحد الشعانين".

أضافت “نتيجة لذلك، وللمرة الأولى منذ قرون، مُنع رؤساء الكنيسة من إقامة قدس أحد الشعانين في كنيسة القيامة”.

من جانب آخر، حاول مستوطنون، الأحد، إدخال قرابين حيوانية إلى البلدة القديمة في القدس المحتلة، استعدادا لعيد "الفصح" اليهودي.

وأظهرت مقاطع فيديو، لعدد من المستعمرين وهم يحملون القرابين الحيوانية، ضمن تحضيراتهم لـ"عيد الفصح"، بالتزامن مع استمرار إغلاق الاحتلال للمدينة المقدسة، والمسجد الأقصى أمام المصلين لليوم الثلاثين على التوالي.

المصدر / فلسطين أون لاين
#القدس #كنيسة القيامة #بطريرك اللاتين

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة