الاحتلال يمنع بطريرك اللاتين من إقامة قداس أحد الشعانين في كنيسة القيامة

مؤسسات حقوقية: إغلاق الأقصى للشهر الثاني سياسة ممنهجة لفرض السيطرة على القدس

كيف تؤثر فصيلة الدم على خطر السكري؟ دراسة تجيب

بعد صلاة العيد: هل تُقبل زكاة الفطر إذا نُسيت؟

خطة نزع سلاح غزة... مسار سياسي مشروط أم ابتزاز تحت غطاء إنساني؟

دراسة تحذر: روبوتات الدردشة تعزز السلوك الخاطئ عبر “التملّق الخوارزمي”

كتلة الصحفي الفلسطيني تدين استهداف الإعلاميين والمقار الصحفية في لبنان وطهران

محللون إسرائيليون: تقديرات إسقاط إيران تتبدد والحرب تدخل مرحلة الاستنزاف

8 شهداء في قصف بخان يونس.. واستمرار خروقات وقف النار في غزة لليوم 171

بالفيديو صور مسربة تكشف تدمير طائرة مراقبة جوية أمريكية

29 مارس 2026 . الساعة 13:15 بتوقيت القدس
طائرة المراقبة والتحكم الجوي من طراز "إي-3 سينتري أواكس" بعد تدميرها في قاعدة الأمير سلطان الجوية

تداولت حسابات على منصات التواصل الاجتماعي صوراً قيل إنها تُظهر طائرة مراقبة وتحكم جوي من طراز "إي-3 سينتري أواكس" بعد تدميرها في قاعدة الأمير سلطان الجوية في السعودية، عقب ضربة إيرانية استهدفت القاعدة، وأسفرت عن إصابة عدد من الجنود الأميركيين، وفق ما أوردته تقارير غير مؤكدة.

وتُظهر الصور المتداولة طائرة متضررة في جزءها الأكثر حساسية، وهو نظام الرادار المثبّت أعلى هيكلها، مع وجود جنود يرتدون ملابس واقية في محيطها. غير أنه لم يتسنَّ التحقق من صحة هذه الصور أو توقيت التقاطها.

من جانبه أصدر الحرس الثوري اليوم، بيانا نشرته قناة "برس تي في" الرسمية بالإنجليزية في إيران، قال فيه إنه "ردا على الأعمال العدائية الأمريكية، نفذت قوة الفضاء التابعة للحرس الثوري، ضربة مشتركة بالصواري والطائرات بدون طيار على قاعدة الخرج الجوية في السعودية".

ولفت البيان إلى أن الهجوم أسفر عن "تدمير طائرة أواكس إي 3 على الأقل، وإلحاق أضرار جسيمة بطائرات أخرى قريبة".

وقالت تقارير إن الأضرار لم تقتصر على طائرة الأواكس وإصابة جنود بعضهم بجروح خطرة، بل تضررت طائرات تزود بالوقود جوا خلال تمركزها في القاعدة، وهي طائرات مهمة لاستمرار العمليات العسكرية جوا.

وأشارت إلى أن نحو 6 طائرات من طراز الأواكس، كانت متمركزة في القاعدة قبل الهجوم، ولم يعرف ما إذا كانت تعرضت لأضرار أم لا.

وتعتبر الطائرة حجز الزاوية في العمليات الجوية للأمريكان، وتعمل كمركز قيادة جوي طائر، توفر مهام التحكم والاستخبارات والمراقبة والاستطلاع، منذ دخولها الخدمة في السبعينيات، وشاركت في العديد من الحروب مثل عاصفة الصحراء وحرب كوسوفو وغزوي العراق وأفغانستان والقتال ضد تنظيم الدولة.

ونقلت مواقع أمريكية، عن خبراء عسكريين إشارتهم إلى أن الدمار الذي لحق بالطائرة، سيؤثر بشكل كبير على تنسيق العمليات الميدانية، وقالت هيذر بيني، وهي طيارة ومحللة في معهد ميتشل لموقع "وي يون" إن "الخسارة مشكلة كبيرة جدا" للقوات.

وبدون هذه الطائرة، ستواجه القوات الجوية الأمريكية، فجوات في الوعي بالمعركة، وتفويت فرص استهداف القوات الإيرانية بفعالية.

المصدر / وكالات
#العدوان على إيران #طائرة أواكس #قاعدة سعودية #مراقبة جوية

