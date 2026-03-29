صور مسربة تكشف تدمير طائرة مراقبة جوية أمريكية

تداولت حسابات على منصات التواصل الاجتماعي صوراً قيل إنها تُظهر طائرة مراقبة وتحكم جوي من طراز "إي-3 سينتري أواكس" بعد تدميرها في قاعدة الأمير سلطان الجوية في السعودية، عقب ضربة إيرانية استهدفت القاعدة، وأسفرت عن إصابة عدد من الجنود الأميركيين، وفق ما أوردته تقارير غير مؤكدة.

وتُظهر الصور المتداولة طائرة متضررة في جزءها الأكثر حساسية، وهو نظام الرادار المثبّت أعلى هيكلها، مع وجود جنود يرتدون ملابس واقية في محيطها. غير أنه لم يتسنَّ التحقق من صحة هذه الصور أو توقيت التقاطها.

وسائل الإعلام الأمريكية: استبدال طائرة الإنذار المبكر والتحكم المحمول جواً (أواكس) سيكلف أكثر من 700 مليون دولار pic.twitter.com/9B0RKt6uOl — 🇩🇿القدس_عاصمه_فلسطين_الأبدية🇵🇸 (@lancerpls) March 29, 2026

من جانبه أصدر الحرس الثوري اليوم، بيانا نشرته قناة "برس تي في" الرسمية بالإنجليزية في إيران، قال فيه إنه "ردا على الأعمال العدائية الأمريكية، نفذت قوة الفضاء التابعة للحرس الثوري، ضربة مشتركة بالصواري والطائرات بدون طيار على قاعدة الخرج الجوية في السعودية".

ولفت البيان إلى أن الهجوم أسفر عن "تدمير طائرة أواكس إي 3 على الأقل، وإلحاق أضرار جسيمة بطائرات أخرى قريبة".

وقالت تقارير إن الأضرار لم تقتصر على طائرة الأواكس وإصابة جنود بعضهم بجروح خطرة، بل تضررت طائرات تزود بالوقود جوا خلال تمركزها في القاعدة، وهي طائرات مهمة لاستمرار العمليات العسكرية جوا.

وأشارت إلى أن نحو 6 طائرات من طراز الأواكس، كانت متمركزة في القاعدة قبل الهجوم، ولم يعرف ما إذا كانت تعرضت لأضرار أم لا.

وتعتبر الطائرة حجز الزاوية في العمليات الجوية للأمريكان، وتعمل كمركز قيادة جوي طائر، توفر مهام التحكم والاستخبارات والمراقبة والاستطلاع، منذ دخولها الخدمة في السبعينيات، وشاركت في العديد من الحروب مثل عاصفة الصحراء وحرب كوسوفو وغزوي العراق وأفغانستان والقتال ضد تنظيم الدولة.

ونقلت مواقع أمريكية، عن خبراء عسكريين إشارتهم إلى أن الدمار الذي لحق بالطائرة، سيؤثر بشكل كبير على تنسيق العمليات الميدانية، وقالت هيذر بيني، وهي طيارة ومحللة في معهد ميتشل لموقع "وي يون" إن "الخسارة مشكلة كبيرة جدا" للقوات.

وبدون هذه الطائرة، ستواجه القوات الجوية الأمريكية، فجوات في الوعي بالمعركة، وتفويت فرص استهداف القوات الإيرانية بفعالية.

المصدر / وكالات