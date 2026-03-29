فيديو لأبو عبيدة بلا لثام يتصدر منصات التواصل

29 مارس 2026 . الساعة 12:58 بتوقيت القدس
...
الناطق العسكري باسم كتائب القسام الشهيد حذيفة الكحلوت "أبو عبيدة" (أرشيف)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع مقطع فيديو جديدًا يظهر فيه الناطق السابق باسم كتائب القسام، الشهيد حذيفة الكحلوت، دون اللثام الذي عُرف به لسنوات طويلة.

ويُظهر المقطع، الذي نشرته كتائب القسام السبت، لقطات متنوعة لأبو عبيدة في مناسبات اجتماعية وعسكرية مختلفة، حيث بدا في بعض المشاهد وهو يقدّم كلمات شكر لمن حوله مرتديًا لباسًا رياضيًا، قبل أن يُختتم بظهوره حاملاً سلاحه إلى جانب القائد الميداني فادي إسليم.

وجاءت هذه اللقطات ضمن مقطع أوسع بعنوان "أقمار الطوفان"، تناول جانبًا من سيرة إسليم، الذي استشهد في مايو/أيار 2024 خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وتُعد هذه المرة الثانية التي يُنشر فيها مقطع مصوّر لأبو عبيدة دون لثام، بعد ظهور سابق قبل نحو 20 يومًا خلال مشاركته في حفل تكريم مقاتلي "كتيبة القدس" في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وحظي الفيديو بتفاعل واسع، حيث أعاد عشرات آلاف المستخدمين نشره عبر منصة Facebook خلال الساعات الأولى، مرفقين إياه بعبارات الثناء والدعاء.

كما نشر الداعية الفلسطيني محمود الحسنات المقطع عبر منصة X، معلقًا: "وهذا يا فداحةَ المُصاب"، فيما أشار ناشطون إلى أن الفيديو يسلط الضوء على دور الإعلاميين الميدانيين في توثيق المعارك من قلب الحدث.

وكانت كتائب عز الدين القسام قد أعلنت، في 29 ديسمبر/كانون الأول 2025، استشهاد أبو عبيدة خلال الحرب التي شنتها "إسرائيل" على قطاع غزة عقب عملية "طوفان الأقصى".

المصدر / فلسطين أون لاين
