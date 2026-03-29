فيديو لأبو عبيدة بلا لثام يتصدر منصات التواصل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع مقطع فيديو جديدًا يظهر فيه الناطق السابق باسم كتائب القسام، الشهيد حذيفة الكحلوت، دون اللثام الذي عُرف به لسنوات طويلة.

ويُظهر المقطع، الذي نشرته كتائب القسام السبت، لقطات متنوعة لأبو عبيدة في مناسبات اجتماعية وعسكرية مختلفة، حيث بدا في بعض المشاهد وهو يقدّم كلمات شكر لمن حوله مرتديًا لباسًا رياضيًا، قبل أن يُختتم بظهوره حاملاً سلاحه إلى جانب القائد الميداني فادي إسليم.

وجاءت هذه اللقطات ضمن مقطع أوسع بعنوان "أقمار الطوفان"، تناول جانبًا من سيرة إسليم، الذي استشهد في مايو/أيار 2024 خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

المقاومة تنشر مشاهد ترثي فيها قائد الإعلام العسكري في لواء غزة ونائب الملثم فادي اسليم؛ ويظهر في الفيديو مجموعة من القادة، من بينهم أبو عبيدة الذي ظهر وهو يحمل سلاحه.



— Tamer | تامر (@tamerqdh) March 28, 2026

وتُعد هذه المرة الثانية التي يُنشر فيها مقطع مصوّر لأبو عبيدة دون لثام، بعد ظهور سابق قبل نحو 20 يومًا خلال مشاركته في حفل تكريم مقاتلي "كتيبة القدس" في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وحظي الفيديو بتفاعل واسع، حيث أعاد عشرات آلاف المستخدمين نشره عبر منصة Facebook خلال الساعات الأولى، مرفقين إياه بعبارات الثناء والدعاء.

كما نشر الداعية الفلسطيني محمود الحسنات المقطع عبر منصة X، معلقًا: "وهذا يا فداحةَ المُصاب"، فيما أشار ناشطون إلى أن الفيديو يسلط الضوء على دور الإعلاميين الميدانيين في توثيق المعارك من قلب الحدث.

وكانت كتائب عز الدين القسام قد أعلنت، في 29 ديسمبر/كانون الأول 2025، استشهاد أبو عبيدة خلال الحرب التي شنتها "إسرائيل" على قطاع غزة عقب عملية "طوفان الأقصى".

