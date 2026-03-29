مصلح: الضفة الغربية تعاني أزمة حادة في توريد غاز الطهي

29 مارس 2026 . الساعة 12:30 بتوقيت القدس
...
تشهد الضفة الغربية انقطاعًا شبه كامل في توريد الغاز منذ 4–5 أيام (أرشيفية)

قال رئيس نقابة محطات الغاز في الضفة الغربية أسامة مصلح: إن الضفة الغربية تشهد انقطاعًا شبه كامل في توريد الغاز منذ 4–5 أيام، مشيرًا إلى أن الكميات التي تم توزيعها مؤخرًا لا تتجاوز 11 طنًا لكل محطة، وهي بالكاد تكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية مثل المخابز والمستشفيات والمطاعم.

وأضاف مصلح أن الوضع الحالي يخلق ضغوطًا كبيرة على المواطنين والمؤسسات الحيوية، محذرًا من أن استمرار الأزمة قد يؤدي إلى تفاقم المشكلات في قطاع الخدمات الأساسية، خصوصًا في ظل الطلب المتزايد على الغاز خلال الفترة الراهنة.

وتأتي هذه الأزمة في وقت تشهد فيه الضفة الغربية تحديات اقتصادية إضافية نتيجة القيود على الحركة واستمرار الاحتلال في فرض إغلاقات متقطعة على بعض المناطق.

المصدر / فلسطين أون لاين
#غاز الطهي #الضفة الغربية #محطات الغاز #أزمة حادة #نقابة محطات الغاز

