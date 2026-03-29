مراسل إسرائيلي: حزب الله يركز نيرانه على عناصر الجيش جنوب لبنان

أفادت وسائل اعلام عبرية بأن جزءًا كبيرًا من هجمات حزب الله بات يتركز على استهداف الجنود الإسرائيليين داخل الأراضي اللبنانية، وليس فقط على المستوطنات في الشمال.

وأوضح مراسل القناة 13 الإسرائيلية أور هيلر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يدفع بآلاف الجنود إلى ساحة المواجهة ضمن انتشار يقدَّر بنحو أربع فرق ونصف، في ظل تصاعد حدة الاشتباكات على الجبهة الشمالية.

وأشار إلى أن حزب الله أطلق، أمس السبت، قرابة 250 صاروخًا وقذيفة، لافتًا إلى أن 23 منها فقط سقطت باتجاه مستوطنات الجليل، ما أدى إلى تفعيل صافرات الإنذار.

وبيّن أن غالبية النيران كانت موجهة نحو مواقع وتمركزات جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل جنوب لبنان، في مؤشر على تحوّل لافت في طبيعة المواجهات، مع تركيز متزايد على استهداف الأهداف العسكرية بشكل مباشر.

وكان جيش الاحتلال أعلن صباح الأحد مقتل جندي خلال المعارك في جنوب لبنان، هو الخامس منذ استئناف الحرب في الثاني من آذار/ مارس، وقال في بيان إن الجندي، البالغ 22 عامًا وهو من مدينة نيو هايفن في ولاية كونيتيكت الأميركية، "سقط أثناء القتال في جنوب لبنان" ويتبع للكتيبة 890 في لواء المظليين، مشيرًا إلى إجلاء ثلاثة مصابين آخرين لتلقي العلاج.

المصدر / فلسطين أون لاين