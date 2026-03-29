"أبل" أمام تحدي الذكاء الاصطناعي في الذكرى الخمسين لتأسيسها

بيانات إسرائيلية تكشف تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة كماً ونوعاً

"الإحصاء": الاقتصاد الفلسطيني فقد خُمس قيمته بفعل حرب الإبادة

"الاقتصاد" تنفذ جولات رقابية على الأسواق والمخازن في الوسطى

وفاة الرئيس الجزائري الأسبق اليامين زروال عن 85 عاماً

الاتحاد الدولي للصحافيين يتهم "إسرائيل" بالاعتداء على حرية الصحافة

الاقتصاد الفلسطيني يسجل نمواً طفيفاً مقارنة بخسائر كبيرة خلال حرب الإبادة

"البنتاغون" يزعم استعداده لأسابيع من العمليات البرية داخل إيران

حريق في ميناء "أوست-لوجا" الروسي بعد هجوم أوكراني

8 شهداء في قصف بخان يونس.. واستمرار خروقات وقف النار في غزة لليوم 171

29 مارس 2026 . الساعة 11:34 بتوقيت القدس
جانب من عمل لجنة المخازن

نفذت لجنة المخازن التابعة لوزارة الاقتصاد  الوطني في قطاع غزة، جولات ميدانية ورقابية لمتابعة الأسواق والمخازن.

وذكرت الوزارة في تصريح صحفي، أن لجنة المخازن تابعت محضر تحفظ في أحد المطاحن بالمنطقة لكميات من الطحين منتهية الصلاحية (12/2025)، وتبين وجود عفن وتكتلات في جزء منها، إضافة إلى كميات غير مفروزة وأخرى تالفة بالكامل، ما استدعى التوصية بإعادة الفرز بدقة، وإتلاف الكميات التالفة وتحويلها إلى علف حيواني، وتشكيل لجنة فنية لتحديد صلاحية الكميات للاستهلاك الآدمي.

وحررت اللجنة محضر ضبط بحق أحد باعة الخضار لرفعه أسعار البصل والبطاطا خلافاً للتسعيرة المعتمدة، كما تحفظت على كميات كبيرة من زيت القلي (كريستالو) تمهيداً لإعادة طرحها في الأسواق بالسعر الرسمي (9 شيكل جملة و10 شيكل للمستهلك)، وذلك ضمن جهودها المستمرة لضبط السوق وحماية المستهلك.

وتم التحفظ على كمية 21,690 لتر من زيت القلي ، و كمية 105 كجم من الخضار.

المصدر / فلسطين أون لاين
متعلقات

