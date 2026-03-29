"الاقتصاد" تنفذ جولات رقابية على الأسواق والمخازن في الوسطى

نفذت لجنة المخازن التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة، جولات ميدانية ورقابية لمتابعة الأسواق والمخازن.

وذكرت الوزارة في تصريح صحفي، أن لجنة المخازن تابعت محضر تحفظ في أحد المطاحن بالمنطقة لكميات من الطحين منتهية الصلاحية (12/2025)، وتبين وجود عفن وتكتلات في جزء منها، إضافة إلى كميات غير مفروزة وأخرى تالفة بالكامل، ما استدعى التوصية بإعادة الفرز بدقة، وإتلاف الكميات التالفة وتحويلها إلى علف حيواني، وتشكيل لجنة فنية لتحديد صلاحية الكميات للاستهلاك الآدمي.

وحررت اللجنة محضر ضبط بحق أحد باعة الخضار لرفعه أسعار البصل والبطاطا خلافاً للتسعيرة المعتمدة، كما تحفظت على كميات كبيرة من زيت القلي (كريستالو) تمهيداً لإعادة طرحها في الأسواق بالسعر الرسمي (9 شيكل جملة و10 شيكل للمستهلك)، وذلك ضمن جهودها المستمرة لضبط السوق وحماية المستهلك.

وتم التحفظ على كمية 21,690 لتر من زيت القلي ، و كمية 105 كجم من الخضار.

