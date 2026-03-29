حريق في ميناء "أوست-لوجا" الروسي بعد هجوم أوكراني

أعلن حاكم منطقة لينينغراد ألكسندر دروزدينكو، صباح الأحد، اندلاع حريق في ميناء "أوست-لوجا" شمال روسيا بعد هجوم نفذته مسيّرات أوكرانية، مؤكداً إسقاط 36 طائرة مسيرة فوق المنطقة.

ويُعد ميناء "أوست-لوجا" واحداً من أهم موانئ تصدير النفط الروسي على بحر البلطيق، وتديره شركة ترانسنفت المحتكرة لخطوط أنابيب النفط. وبحسب مصادر صناعية، يتعامل الميناء مع نحو 700 ألف برميل نفط يومياً، وقد شحن ما يقارب 32.9 مليون طن من المنتجات النفطية خلال عام 2025.

وتكثّف أوكرانيا في الأشهر الأخيرة ضرباتها ضد منشآت الطاقة والبنية التحتية النفطية داخل روسيا، بهدف تقويض قدرة موسكو على تمويل عملياتها العسكرية في الحرب الدائرة.

