شهيد وإصابات في غارة إسرائيلية على مركبة شرق خان يونس

استشهد فلسطيني وأصيب آخرون، السبت، في غارة شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مركبة، شرق خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأفاد مصدر طبي في مستشفى ناصر في خان يونس، بوصول جثمان شهيد وإصابات إلى المستشفى جراء قصف من مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال على مركبة قرب دوار بني سهيلا، شرق خان يونس.

وصباح السبت، استُشهد شقيقان، وأُصيب عدد آخر بجروح، بينها خطيرة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بمدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد الشقيقين فهمي وسائد عمر قدوم برصاص قوات الاحتلال شرق مدينة غزة، فيما أصيب آخرون جراء إطلاق آليات الاحتلال النار على منازل المواطنين في منطقة الشمعة بالبلدة القديمة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن مواطنا أصيب برصاص الاحتلال في حي الزيتون. وبالتزامن، شنّت قوات الاحتلال قصفا مدفعيا، وأطلقت نيران دباباتها، مستهدفة المناطق الشرقية لأحياء الزيتون والشجاعية والتفاح في المدينة.

وبلغ إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة، في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي 692، وارتفع إجمالي الإصابات إلى 1,895، فيما جرى انتشال 756 جثمانا.

وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72,268 شهيدا، و171,995 مصابا، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.