الاحتلال يقرّ بـ 9 جرحى خلال 24 ساعة في لبنان

أقرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي بإصابة 9 من عناصره هم 3 ضباط و6 جنود، في حادثتين منفصلتين، وذلك خلال تصدي المقاومة الإسلامية لقواته المتوغلة في جنوب لبنان.

وفي التفاصيل، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال أنّ ضابطين أُصيبا بجروح خطيرة ومتوسطة في إثر استهداف بـ"صاروخ مضاد للدروع" خلال اشتباك في جنوب لبنان.

وفي كمينٍ صاروخي آخر فجر السبت، أصيب ضابط بجروح خطيرة و6 جنود آخرين بجروح متوسطة، نتيجة رشقات صاروخية استهدفت تجمعاتهم بدقة، ما استدعى تدخل مروحيات الإجلاء لنقل المصابين نحو "إسرائيل".

وفجر اليوم، أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان أنها استدرجت قوّة من "جيش" الاحتلال إلى كمينٍ ناريّ مُحكم بعد رصدها تتحرك عند بيدر الفقعاني في بلدة الطيبة، وتتقدّم نزولاً باتّجاه مجرى نهر الليطاني في منطقة بيدر النهر.

وذكر البيان أنّ "منطقة الكمين تحولت إلى بقعة قتل بعد سقوط عدد كبير من الخسائر في صفوف العدو الذي يعمل على سحب قتلاه وجرحاه تحت غطاء ناري ودخاني كثيف في منطقة بيدر الفقعاني".

وسجلت الجبهة اللبنانية خلال الأسابيع الماضية عدة حوادث إصابات يومية، غالباً نتيجة صواريخ مضادة للدروع، قذائف الهاون، والصواريخ. وشملت الإصابات ضباطاً وجنوداً من وحدات مختلفة (مثل لواء غفعاتي ووحدات الاحتياط).



