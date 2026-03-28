"الشفاء" في غزة يطلق نداءً عاجلاً للتبرع بالدم

أعلن مجمع الشفاء الطبي في غزة، السبت، عن الحاجة الماسة والعاجلة للتبرع بالدم لجميع الفصائل، بسبب النقص الحاد في مخزون بنك الدم نتيجة الظروف الراهنة.

وناشد "المجمع الطبي" في بيان صحفي نشرته وزارة الصحة، المواطنين وكل من يستطيع التبرع، التوجه فورًا إلى قسم بنك الدم في مجمع الشفاء الطبي.

ودعا إلى المساهمة في إنقاذ أرواح المرضى والجرحى؛ "الذين هم بأمسّ الحاجة إليكم اليوم".

وكانت وزارة وزارة الصحة في قطاع غزة حذرت من أزمة حادة في مختبرات المستشفيات وبنوك الدم، "قد تؤدي إلى توقف عدد من الفحوصات المخبرية الأساسية".

وقالت "الصحة"، إن نسبة العجز في الأصناف الصفرية من مواد الفحص تجاوزت 84%، بينما وصلت نسبة المستهلكات والمستلزمات المخبرية إلى 71%.

