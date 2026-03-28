رسالة إلى طلبة الدراسات العليا

ميز الله عز وجل الإنسان عن غيره من الكائنات، بأن منحه عقلاً ليميز به بين الحق والباطل، وميز بعض البشر عن غيرهم، بأن منحهم همة وجعل منهم أصحاب رسالة.

عزيزي طالب الدراسات العليا:

وصولك لهذه المرحلة يعني أن الله عز وجل ميزك عن كثيرٍ من الناس، بأن جعلك صاحب همة، وما أجمل أن يكون صاحب الهمة صاحب رسالة، يا لها من نعمةٍ مُجزاة، وإن دخولك مرحلة الدارسات العليا، يعني أنك جاهزٌ لدفعِ ثمن هذه الخطوة؛ لأنك دخلتها وأنت بكامل قواك العقلية والنفسية، وبك من أبجديات القدرة والتحدي على مواجهة العقبات، الشيء الكبير، لذا تقبلوا مني هذه النصائح عساها تجد قبولاً لديكم:

1_ استعن بالله ولا تعجز.

2_ نظّم وقتك، فذلك من مميزات الناجحين، واعلم أن عدد ساعات يوم الناجحين يساوي عدد ساعات يوم الفاشلين، لكن العبرة بكيفية الاستثمار.

3_حدد هدفك من الدراسة، إن كان من باب التفاخر والبرستيج، فهذا لن يفيدك كثيراً، وسيزول بريقك ووهجك عند أول نقاش، وستكون شهادتك حجة عليك، لا لك.

4_ حدّد أو تخيل مكانة تتوقعها أو تتمناها، أتعلم لماذا؟ لأن ذلك يحفز العقل الباطن لديك؛ ليبقى مستعداً ويقظاً لتنفيذ المهام المطلوبة في الوقت المحدد لها، وتشعر أنت بأنك تتقدم تجاه الهدف والمكانة.

5_ انظر للدارسة على أنها وسيلة وليست غاية، فالعلم لا ينتهي، أنا وأنت أعمارنا تنتهي.

6_ اجعل الورقة والقلم رفيقين لك؛ لتصطاد بهما الأفكار التي قد تأتي على خاطرك في أي لحظة، فالفكرة تأتي فجأة وبسرعة، وإن لم تقيدها تطِرْ هي، وتندم أنت.

7_تأمل فيما تشاهده، فوراء كل مشهدٍ حكاية، قد تخلق لديك فكرة تفيدك وتفيد المجتمع.

8_تعلم كتابة المقالات والتقارير والبحوث، وهذا يتطلب منك القراءة باستمرار.

9_احضر مناقشات رسائل الماجستير، واكتب الملاحظات في دفتر خاص بتلك الفكرة حتى تتعلم منها وتتحاشاها في بحثك.

10_أنصحك باختيار عنوان بحث للماجستير تتمكن من خلاله من إكمال إنجاز أطروحة الدكتورة، وهذا يسمى وحدة التخصص.

11_ تعلم مهارة التلخيص، خاصة المساقات المطلوبة، فهذا يساعدك على إيصال الفكرة بأقل وقت وجهد.

12_أنجز المطلوب منك أولاً فأول.

13_تعلم الكتابة والخطابة وإنتاج الأفكار، سأخبرك كيف:

الكتابة: لا شك أنك تتحدث مع الآخرين في شتى الموضوعات، اكتب ما دار بينكما من حديث، مع مراعاة أبجديات الكتابة، تعلمها من خلال الإنترنت، ومع الممارسة تصبح كاتباً مميزاً.

الخطابة: اقرأ عن ذلك كثيراً، واستمع لشخصيات لها باع طويل في الخطابة لتتعلم منها، ومارسها بنفسك. على سبيل المثال: اجمع أبناءك وقم بدور شخصية ما، واعتبر أسرتك هم الجمهور، وتعامل مع الموضوع بكامل الجدية، واستمر، مع الوقت زد عدد الحضور المستمع، سجل خطاباتك، ثم تابعها وقيمها.

إنتاج الأفكار: كلنا كنوز، هذه قاعدة أؤمن بها جداً، فالفكرة التي قد تخجل من طرحها أو تظنها غير مفيدة، قد تكون هي المطلوبة، ربما مشهد بسيط يحفزك على إنتاج فكرة عظيمة، أنتج واطرح ولا تخجل.

14_تعلم فنون الحديث والاستماع للآخرين، فلن تكون متحدثاً جيداً حتى تكون مستمعاً جيداً.

15_استمع لنشرات الأخبار المختلفة، وتصفح المجلات والجرائد والمواقع الإلكترونية حتى تكون على اطلاع على أحدث المستجدات.

16_ تعلم اللغات، خاصة الإنجليزية من خلال:

*الاستماع لنشرات الأخبار، ستتعب في البداية، مع الاستمرار ستتعود وتشعر بالفائدة.

* متابعة قنوات يوتيوب، اختر قناة واحدة.

* احفظ كل يوم 5 أسئلة إنجليزية مع إجاباتها.

17_ تعلم فنون عرض فكرتك على الآخرين، فهذا يفيدك في إقناعهم بفكرتك، من خلال:

*استمع بهدوء، وبعمق، وتأمل، لا تقاطع، رد بمنطق ورتب الأفكار الواردة في حديث محدثك، ودعّم أفكارك بالأرقام والإحصائيات الموثقة والدلائل.

18_ تعلم لغة الجسد والفراسة، فهذا يفيدك في:

*معرفة كيفية ملاءمة أعضاء الجسد لطبيعة الفكرة المراد طرحها.

*معرفة ما يفكر به الآخرون من خلال الفراسة التي توضح لك صفات كل شخص من خلال صفاته الجسمية.

19_ أكثر من القراءة واجعلها عادة يومية، لا تكتفِ بقراءة المقررات، فهي مفاتيح فقط.

20_الاستماع لآراء الخبراء في مختلف الأحداث.

21_ تابع مساقات الدراسة على قنوات اليوتيوب للاستفادة التفصيلية.

22_شارك في اللقاءات العامة مثل الندوات السياسية والدورات التدريبة والأُمسيات الأدبية والمؤتمرات، وبادر لتكون المتحدث فيها، فهذا يصقل شخصيتك أكثر.

23_انسج علاقات مع الجميع، ولا تستهن بأحد، فرب شخص استهنت به اليوم، يصبح ذات يوم صاحب مكانة، وشارك الناس مجالسهم، فإنها تفيدك في معرفة توجهاتهم وآرائهم بشأن القضايا المطروحة.

24_ مارس علمية النقد بشكل لائق، لا تنتقد الشخص، انتقاد الفكرة أفضل، وكما تنظر لعيوب أي فكرة، امدح صاحبها على ما بها من إيجابيات.

هذه بعض النصائح أرجو أن تفيدنا جميعاً، وكلي ثقة بأن لديكم أفضل منها، وأن كثيرا منكم يعمل بها.

أرجو التوفيق للجميع.

ومن يعش يروِ البقية.

المصدر / فلسطين أون لاين