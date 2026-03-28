إصابة 12 جنديا أمريكيا على الأقل جراء هجوم إيراني في السعودية

أفادت وسائل إعلام أمريكية الجمعة بأن هجوما إيرانيا استهدف قاعدة عسكرية في السعودية أسفر عن إصابة 12 جنديا أمريكيا بجروح على الأقل، اثنان منهم في حالة خطيرة.

ونقلت صحيفتا “وول ستريت جورنال” و”نيويورك تايمز” عن مسؤولين لم تكشف عن هوياتهم قولهم إن الهجوم على قاعدة الأمير سلطان الجوية في محافظة الخرج جنوب شرق الرياض، نُفذ باستخدام صاروخ واحد على الأقل وعدة طائرات مسيرة.

وأفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” بأن الهجوم وقع الجمعة فيما كان الجنود داخل مبنى في القاعدة.

وقالت الصحيفتان إن عدة طائرات للتزود بالوقود جوا تضررت جراء الهجوم.

ولم تجب وزارة الدفاع الأمريكية والقيادة المركزية على طلب للتعليق بعد.

وقتل 13 جنديا أمريكيا منذ بدء الحرب مع إيران في 28 شباط/ فبراير بينهم سبعة في دول الخليج وستة في العراق، وجُرح أكثر من 300 آخرين.

المصدر / وكالات