لبنان: غارات على الضاحية والبقاع وحزب الله يوقع قوات الاحتلال في كمين بالجنوب

يواصل الاحتلال الإسرائيلي منذ 2 آذار/مارس الجاري عدوانه على لبنان، ما أسفر عن ارتقاء آلاف الشهداء والجرحى، فيما يواصل حزب الله استهداف الاحتلال وإيقاع إصابات مباشرة في صفوفهم.

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 1142 شهيداً و3315 جريحاً

العدوان على لبنان

أفادت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد مسعف وإصابة 4 في غارة إسرائيلية على مركزهم في بلدة كفرتبنيت جنوبي البلاد.

شن طيران الاحتلال غارة على بلدة دير الزهراني جنوبي لبنان، وغارة أخرى على الضاحية الجنوبية ببيروت، وغارتين على بلد حبوش وكفرتبنيت في قضاء النبطية.

وأفادت مصادر صحفية، بأن الاحتلال شن غارة جوية أخرى على بلدة يحمر، وأخرى على محيط بلدة لبايا في البقاع شرقي لبنان.

وشهدت بلدتا قبريخا ومجدل سلم جنوبي لبنان قصفًا مدفعيًا متواصلًا.

عمليات حزب الله

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، أن مجاهديها استدرجوا قوة من "جيش" الاحتلال الإسرائيلي عند الساعة 00:30 من يوم السبت في منطقة بيدر الفقعاني ببلدة الطيبة، إلى كمين ناري محكم باستخدام الأسلحة الصاروخية والقذائف المدفعية والمسيرات الانقضاضية.

وأشارت إلى أن القوة الإسرائيلية كانت تحاول التقدم نزولاً باتّجاه مجرى نهر الليطاني في منطقة بيدر النهر.

وأضافت المقاومة أن منطقة الكمين تحوّلت إلى بقعة قتل، وأسفر الهجوم عن سقوط عدد كبير من الخسائر في صفوف القوات الإسرائيلية، التي تعمل في الأثناء على سحب قتلاها وجرحاها تحت غطاء ناري ودخاني كثيف، فيما تقوم المروحيات بإخلاء الإصابات.

كما أوضحت المقاومة، أن عملية التصدّي لا تزال مستمرة حتى لحظة صدور البيان.

في سياقٍ متّصل، أفادت المقاومة الإسلامية، بأن مجاهديها استهدفوا عند الساعة 02:30 السبت دبابتَي "ميركافا" في محيط الخزّان ببلدة القنطرة بالصواريخ الموجهة، محققين إصابات مباشرة.

المصدر / فلسطين أون لاين