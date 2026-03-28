إيران: شهداء في قم ونجف آباد والحرس الثوري يُهاجم أهدافًا أمريكية إسرائيلية

في اليوم الـ29 من الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، واصل الحرس الثوري استهداف الأراضي المحتلة، ورده على جرائم الاحتلال بحق المدنيين واستهداف المقرات الحيوية في البلاد.

العدوان على إيران

أفادت وكالة فارس الإيرانية باستشهاد عائلة من 10 أفراد في هجوم أمريكي إسرائيلي على مدينة قم الليلة الماضية.

وقالت وكالة مهر الإيرانية إن عدوانا أمريكيا إسرائيليا استهدف جامعة في العاصمة طهران، فيما ارتقى شهداء وأصيب آخرون في قصف استهدف منزلا بمدينة زنجان شمال غربي إيران.

وأعلنت هيئة الطاقة الذرية الإيرانية إصابة محيط محطة بوشهر النووية بمقذوف دون وقوع أضرار، مشيرة إلى أن أي ضرر يلحق بمحطة بوشهر قد يؤدي لحادث نووي خطير وتبعات على المنطقة.

وأعلنت محافظة قزوين استشهاد 6 أشخاص بهجوم أمريكي إسرائيلي على منزل في قرية نجف آباد.

عمليات الحرس الثوري

أعلنت العلاقات العامة لحرس الثورة، أنّه واستمراراً للموجة الـ84 من عملية "وعد صادق 4"، نفذت بحرية حرس الثورة "هجوماً مشتركاً ضد الإرهابيين الصهاينة والأميركيين في ميناء الشيوخ في الكويت وسواحل ميناء دبي".

خلال هذه العملية، التي نُفّذت باستخدام صواريخ باليستية وكروز قدر 380، جرى استهداف 6 سفن إنزال قتالية أميركية من طراز "LCU" في ميناء "الشيوخ".

ووفق التقارير الميدانية، فقد غرقت 3 سفن قتالية بعد الإصابة المباشرة، فيما "لا تزال السفن المتبقية تحترق".

كما استهدفت العملية مراكز تجمع ضباط الوحدة المسيرة الأميركية على الساحل، وأحد الفنادق في دبي، بطائرات مسيرة انتحارية ضد، حيث جرى إصابتها بدقة عالية.

وأسفرت العملية، إلى جانب غرق الزوارق التكتيكية، عن مقتل عدد كبير من الأميركيين، وفق ما أكّد بيان الحرس.

وكان المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء، إبراهيم ذو الفقاري، قد أعلن تنفيذ بحرية حرس الثورة عملية مفاجئة ومباغتة، في الموجة الـ84 من عملية "وعد صادق 4"، "استهدفت بهجوم مشترك صاروخي وبطائرات مسيرة عدة مراكز تجمع للإرهابيين الصهاينة والأميركيين في جزيرة بوبيان"، بالكويت.

وأشار إلى استخدام أنواع مختلفة من الطائرات المسيرة الانتحارية والصواريخ الباليستية، في هذا الهجوم، ما أدّى إلى "تدمير وإصابة عدد كبير من الإرهابيين الأميركيين، حيث قتل وجرح العديد منهم، ونقل الجرحى إلى مستشفيات صالح الصباح، ومحمد الأحمد، وعلي السالم".

وأكّد أنّ "الهجوم سيستمر على جنود الأميركيين في كل نقطة من هذه المنطقة، حتى تدميرهم بشكل كامل وإخراجهم من أراضي المسلمين، بفضل الله تعالى وبضربات قوية ومؤثرة".

قتيل وإصابات في "تل أبيب"

أفادت وسائل الإعلام العبري بسقوط صاروخ انشطاري إيراني في 6 نقاط من تل أبيب، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين، واندلاع حريق داخل أحد المباني ما تسبب بدمار واسع.

وتحدث الإعلام الإسرائيلي عن سقوط عدد من المقذوفات من صاروخ انشطاري، مشيراً إلى اندلاع حريقٍ في مبنى.

وفي وقتٍ سابق، اعترفت وسائل إعلام إسرائيلية، بسقوط قتيلين في "رامات غان" جنوب "تل أبيب" من جراء هجومين صاروخيين من ⁧إيران⁩، مشيرةً إلى سقوط صاروخ انشطاري في 15 موقعاً.

المصدر / فلسطين أون لاين