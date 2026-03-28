طقس فلسطين: غائمٌ جزئيًا وارتفاع ملموس على درجات الحرارة

توقعت الأرصاد الجوية أن يكون الجو ، السبت ،غائما جزئيا إلى غائم في المناطق الجبلية دافئاً في بقية المناطق حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل يكون الجو غائما جزئيا في معظم المناطق، الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الأحد فيكون الجو غائما جزئيا إلى غائم دافئ في معظم المناطق ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، واعتباراً من ساعات المساء والليل تكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، الرياح جنوبية شرقية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

ويكون الجو الاثنين غائما جزئيا إلى غائم ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لذا يكون الجو باردا في معظم المناطق، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط زخات من الأمطار على بعض المناطق من البلاد، الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

والثلاثاء يكون الجو غائما جزئيا الى صاف لطيفاً في المناطق الجبلية دافئاً في بقية المناطق حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

