مقتل إسرائيلي وإصابة اثنين جراء سقوط صواريخ إيرانية في "تل أبيب"

قتل إسرائيلي وأصيب اثنين آخران، الجمعة، جراء هجوم صاروخي إيراني استهدف تل أبيب الكبرى والقدس ومحيطهما، وفق ما أفادت جهاز الإسعاف الإسرائيلي.

وقال جهاز الإسعاف إن سقوط صواريخ وشظايا صواريخ في عدة مناطق في "تل أبيب" الكبرى، أسفر عن قتيل ومصابين اثنين، وسط دوي انفجارات قوية في "تل أبيب" ومحيطها، بحسب شهود عيان.

وفي السياق ذاته، أعلن الإسعاف الإسرائيلي أنه تلقى بلاغات بسقوط شظايا في 8 مواقع داخل تل أبيب الكبرى والقدس جراء إطلاق صواريخ من إيران.

وقالت قناة 12 العبرية إن صاروخا أصاب بشكل مباشر مبنى في "تل أبيب"، مشيرةً إلى سقوط شظايا أيضًا في القدس، بالتزامن مع إطلاق الصواريخ.

وفي وقت سابق الجمعة، أفادت معطيات إسرائيلية بإن أكثر من 22 إسرائيليا قتلوا وأصيب أكثر من 5 آلاف، منذ بداية الحرب على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي.

