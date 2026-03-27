جيش الاحتلال يعتقل شابا وطفلا أثناء رعيهم الأغنام بالقنيطرة

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم الجمعة، شابا وطفلا سوريين في ريف القنيطرة الجنوبي، ونفذ عملية توغل بريف المحافظة الشمالي جنوب غربي البلاد.

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن قوات إسرائيلية "اعتقلت شابا وطفلا أثناء رعيهما الماشية بالقرب من التل الأحمر الغربي بريف القنيطرة الجنوبي".

وذكرت أن "قوة للاحتلال الإسرائيلي توغلت فجر اليوم في بلدة جباتا الخشب بريف القنيطرة الشمالي، وداهمت منزلا وفتشته قبل أن تنسحب من المنطقة".

وبشكل شبه يومي، وتتكرر انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لسيادة سوريا، رغم تأكيد دمشق مرارا التزامها باتفاقية فصل القوات المبرمة بين الجانبين عام 1974، والتي أعلنت "تل أبيب" إلغاءها بعد سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2023.

وتشمل هذه الانتهاكات توغلات برية وقصفا مدفعيا، لا سيما في ريفي القنيطرة ودرعا، واعتقال مواطنين وإقامة حواجز لتفتيش المارة والتحقيق معهم، فضلا عن تدمير مزروعات.