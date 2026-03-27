"32 موقعًا عسكريًا"... هآرتس: الاحتلال يحوّل "الخط الأصفر" إلى حدود دائمة بغزة

متابعة/ فلسطين أون لاين

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، مساء الخميس، أن جيش الاحتلال حوَّل ما يُعرف بـ"الخط الأصفر" داخل قطاع غزة إلى خط فصل ثابت وواقع ميداني دائم، يشهد انتشارا عسكريا واسعا على امتداده.

وكشفت صور الأقمار الاصطناعية أن الجيش يتمركز في عشرات النقاط داخل القطاع، مع وجود ما لا يقل عن 32 موقعًا عسكريًا، بعضها قريب من الخط الأصفر، وأخرى تقع داخل مناطق أعمق باتجاه مناطق الـ48، وقد جرى تزويد العديد منها بشبكات كهرباء وإنارة وأبراج اتصالات ومعدات هندسية.

كما أقيمت مواقع في نقاط مرتفعة وإستراتيجية، بينها تلال ومناطق في جباليا وبيت حانون، إضافة إلى مواقع محيطة بمبانٍ قائمة، من بينها مستشفى حمد بن جاسم في رفح.

وتنتشر هذه المواقع في مناطق كانت تضم سابقًا مزارع وأراضي زراعية ومبانٍ سكنية، بل وأُقيم بعضها فوق أنقاض مساجد ومقابر دُمّرت خلال الحرب، في حين تتواصل أعمال تجريف في مناطق أخرى، بينها حي الشجاعية، حيث كانت توجد مقابر دمرتها "إسرائيل" في إطار حرب الإبادة.

كما تظهر تقدم في إقامة حواجز ترابية بطول يزيد عن 17 كيلومترًا، أي نحو 40% من طول الخط البالغ 45 كيلومترًا، مع استمرار العمل على توسيع هذه الحواجز خلال الأسابيع الأخيرة، في مؤشر إضافي على ترسيخ الخط كواقع ميداني دائم.

ويمثل الخط الأصفر منطقة فصل داخل القطاع، انسحب إليها الجيش الإسرائيلي مؤقتا بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، على أن تُستكمل لاحقا مراحل الانسحاب المقرَّرة.

وتفيد معطيات الأمم المتحدة، حتى نهاية شباط/ فبراير، باستشهاد ما لا يقل عن 224 فلسطينيًا قرب هذا الخط أو شرقه، بما في ذلك نساء وأطفال.

كما أشارت تقارير إلى أن بعض الضحايا قُتلوا أثناء محاولتهم العودة إلى منازلهم، في ظل عدم وضوح مسار الخط على الأرض وتغيره المستمر. واعتبرت الأمم المتحدة أن هناك "نمطًا متكررًا" من استهداف الفلسطينيين قد يرقى إلى "جريمة حرب".

وبحسب وزارة الصحة في غزة، فقد بلغ عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 أكثر من 72 ألف شهيد و171 ألف جريح فلسطيني.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ يوم 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، بعد حرب إبادة على القطاع استمرت عامين، وأسفرت عن دمار واسع طال نحو 90% من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعادة إعمار تُقدَّر بنحو 70 مليار دولار.



