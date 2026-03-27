إصابة ضابط وجندي إسرائيلييْن بجنوب لبنان

27 مارس 2026 . الساعة 13:26 بتوقيت القدس
نقل إصابات من جنود الاحتلال عبر مروحية عسكرية

أعلن جيش الاحتلال، إصابة ضابط وجندي بجروح خطيرة، جرّاء "حادث عمليّاتي"، خلال اشتباكات في جنوب لبنان، الليلة الماضية، وذكرت تقارير عبرية، أن الجنديين قد أُصيبا جرّاء انفجار قُنبلة.

وفي وقت سابق، أعلن الاحتلال مقتل جندي في وحدة الاستطلاع التابعة للواء "غولاني" في جنوب لبنان، إلى جانب إصابة جندي بجروح خطيرة جرّاء قذيفة هاون.

وأصيب 16 عسكريًا إسرائيليًا بينهم ضابطان في معارك جنوبي لبنان ليلة الخميس، حسبما أعلن جيش الاحتلال.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، بارتفاع عدد القتلى في صفوف الجنود إلى 4، وإصابة أكثر من 50 جنديا وضابطا منذ 4 مارس/آذار الجاري.

وأعلنت وزارة الصحة في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أمس الخميس، دخول 299 إصابة إلى المستشفيات، خلال الـ 24 ساعة الماضية، في "أعلى معدل إصابات بعد أول يومين من الحرب".

وأشارت الوزارة، في بيان، إلى أنّ عدد الإصابات التي دخلت المستشفيات الإجمالي، منذ بدء الحرب على إيران ولبنان، بلغ  5772 إصابة.

وأضافت أنّ عدد الإصابات الكلّيّة التي دخلت المستشفيات الإسرائيليّة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 بلغ 81184".

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات
