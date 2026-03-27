بينهم أسيران محرران.. الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات في الضفة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم الجمعة، حملات المداهمة والاعتقال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تخللها اقتحام منازل المواطنين وتفتيشها، وأسفرت عن اعتقال 6 مواطنين، بينهم أسيران محرران، وتركزت الاعتقالات في قلقيلية وطولكرم.

ففي محافظة قلقيلية، أعادت قوات الاحتلال اعتقال الأسير المحرر الدكتور ياسر حماد، كما أعادت اعتقال ابنته الأسيرة المحررة إخلاص عودة عقب مداهمة منزلهما في حي النفار، علمًا أنها أُفرج عنها قبل يوم واحد فقط، وهي زوجة المبعد شادي عودة.

وفي محافظة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد لطفي شحادة من بلدة عنبتا شرق المدينة، كما اعتقلت المواطن رائد صبري حمدان (61 عامًا) من ضاحية كفر رمان.

وفي محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب معاوية بسيوني من مخيم العين غرب المدينة.

وفي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد نضال غيث عقب مداهمة منزله.

ومن جهته، أكد مكتب إعلام الأسرى أن إعادة اعتقال الأسرى المحررين، خاصة بعد فترات قصيرة من الإفراج عنهم، يكشف عن سياسة ممنهجة تهدف إلى استنزافهم نفسيًا واجتماعيًا، وإبقاء حياتهم تحت التهديد الدائم، ضمن سياسة العقاب المستمر التي ينتهجها الاحتلال.

