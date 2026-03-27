لبنان: شهداء في كفررمان وحزب الله يستهدف تجمعات الاحتلال بالقنطرة

يواصل الاحتلال الإسرائيلي منذ 2 آذار/مارس الجاري عدوانه على لبنان، ما أسفر عن ارتقاء آلاف الشهداء والجرحى، فيما يواصل حزب الله استهداف الاحتلال وإيقاع إصابات مباشرة في صفوفهم.

وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة العدوان على الإسرائيلي على لبنان إلى 1116شهيداً و3229 جريحاً منذ 2 آذار.

العدوان على لبنان

أقدم الاحتلال الإسرائيلي، فجر الجمعة، على الاعتداء على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، بغارة جوية.

واستهدفت الغارة الإسرائيلية شقة سكنية في مبنى مقابل لمجمع الإمام الخميني، بمنطقة تحويطة الغدير، بالضاحية الجنوبية.

وارتقى شهيدان وأصيب 8 جرحى في غارة إسرائيلية على بلدة كفررمان.

عمليات حزب الله

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، يوم الجمعة، عن تنفيذ سلسلة عمليات استهدفت آليات وجنود "جيش" الاحتلال الإسرائيلي أثناء محاولتها التقدم في القرى الحدودية جنوبي البلاد.

وقالت المقاومة الإسلامية، في بياناتها المتلاحقة، إنها استهدفت مرتين تجمّعاً لجنود وآليّات "جيش" الاحتلال، عند خلّة العين في بلدة القنطرة، بصليتَين صاروخيّتَين.

واستهدفت المقاومة أيضاً لآليات وجنود إسرائيليين في ساحة بلدة القنطرة، وتجمعاً آخر قرب جبانة البلدة، بصليات من الصواريخ.

وخلال تصدي مجاهدي المُقاومة لقوّة إسرائيليّة متوغّلة على طريق الطيبة القنطرة جنوب لبنان، فجّروا، أمس الخميس، عبوات ناسفة بآليّات الاحتلال الإسرائيليّ وجنوده وحقّقوا إصابات مؤكّدة.

كما فجرت مقاتلو المقاومة عبواتٍ ناسفة بآليّاتٍ للعدوّ الإسرائيليّ في بلدة دير سريان جنوب لبنان وحقّقوا إصابات مؤكّدة.

واستهدفت المقاومة كذلك تجمّعاً لجنود وآليّات "جيش" الاحتلال الإسرائيليّ عند بركة بلدة دبل بصلية صاروخيّة.

المصدر / فلسطين أون لاين