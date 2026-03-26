على خطى والده.. نجل رونالدو يظهر في ريال مدريد

شارك كريستيانو جونيور النجل الأكبر للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، في تدريبات أكاديمية ريال مدريد.

وذكر موقع "ذا أثلتيك" (The Athletic) البريطاني أن كريستيانو جونيور (15 عاما) يتدرب حاليا مع فريق ريال مدريد تحت 16 عاما الذي يطلق عليه اسم "كاديت إيه".

وفجّر الموقع مفاجأة مدوية حين أشار إلى أن هذه الخطوة تأتي كتمهيد لاحتمال انضمامه إلى صفوف الفئات السنية لريال مدريد في المستقبل القريب.

من جانبها قالت صحيفة "سبورت" (Sport) الإسبانية إن كريستيانو جونيور "يستغل تواجد والده في مدريد للعلاج، لتحويل هذه التدريبات المؤقتة إلى فرصة محتملة في سوق الانتقالات خاصة أن النادي والمدينة يشكّلان جزءا من تاريخه العائلي".

وارتدى رونالدو الأب قميص ريال مدريد لمدة 9 مواسم في الفترة بين عامي 2009 حتى 2018، وقاد الفريق للعديد من الألقاب كما نصّب نفسه هدافا تاريخيا للنادي الملكي.

وسجّل كريستيانو رونالدو لريال مدريد 450 هدفا في 438 مباراة بجميع البطولات، وكانت أبرز ألقابه دوري أبطال أوروبا (4)، الدوري الإسباني (2)، وكأس السوبر الأوروبي (2)، وكأس العالم للأندية (3).

أما نجله كريستيانو جونيور فيعد في الوقت الحالي لاعبا في أكاديمية النصر، النادي الذي يلعب له والده منذ انضمامه إليه في يناير/كانون الثاني 2023.

وسبق لكريستيانو جونيور أن لعب في الفئات السنية لكل من مانشستر يونايتد ويوفنتوس، الناديين السابقين لوالده قبل انتقاله إلى النصر.

ورغم أنه وُلد في الولايات المتحدة، فقد تلقى كريستيانو جونيور أول استدعاء له لمنتخبات البرتغال السنية في مايو/أيار من العام الماضي، حيث خاض أول مباراة له مع منتخب تحت 15 عاما ضد اليابان في بطولة فلاتكو ماركوفيتش الدولية، وشارك لاحقا مع منتخب تحت 17 عاما.

