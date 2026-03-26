صعود النفط رغم الحديث عن مقترحات تهدئة بين واشنطن وطهران

ارتفعت أسعار النفط - الخميس- لتعوض بعض خسائر الجلسة السابقة، مع إعادة المستثمرين تقييم احتمالات تهدئة الأوضاع في الشرق الأوسط، بعدما أعلنت إيران أنها لا تزال تدرس المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب التي عطلت تدفقات الطاقة.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 2.72% إلى 104.91 دولارات للبرميل -وقت كتابة هذا التقرير- كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.1% إلى 93.10 دولارا للبرميل، بعد أن كان الخامان القياسيان قد انخفضا بأكثر من 2% أمس الأربعاء.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أمس إن بلاده تدرس المقترح الأمريكي لوقف الحرب، لكنها لا تنوي إجراء محادثات لإنهاء الصراع المتفاقم في الشرق الأوسط.

في المقابل، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سيضرب إيران بقوة أكبر إذا لم تتقبل "الهزيمة العسكرية".

ونقلت "رويترز" عن كبير الاقتصاديين في معهد "إن إل آي" للأبحاث، تسويوشي أوينو، قوله إن التفاؤل حيال وقف إطلاق النار تلاشى، مضيفا أن المعايير التي حددتها واشنطن تبدو مرتفعة، مما يجعل أسعار النفط عرضة لمزيد من التقلبات تبعا للمفاوضات والإجراءات العسكرية من الجانبين.

وقالت 3 مصادر مطلعة في الحكومة الإسرائيلية إن المقترح المؤلف من 15 بندا، الذي نقلته باكستان، يتضمن التخلص من مخزونات إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، ووقف عمليات التخصيب، وكبح برنامجها للصواريخ الباليستية، ووقف تمويلها لجماعات متحالفة معها في المنطقة.

وأدى الصراع إلى توقف شبه تام للشحنات عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره عادة نحو خُمس إمدادات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال العالمية، فيما وصفت الوكالة الدولية للطاقة هذا الوضع بأنه أكبر اضطراب في إمدادات النفط على الإطلاق.

وفي العراق، قال 3 مسؤولين في قطاع الطاقة -أمس الأربعاء- إن إنتاج النفط في البلاد انخفض، وإن صهاريج التخزين بلغت مستويات مرتفعة وخطيرة.

وزادت المخاوف بشأن الإمدادات مع توقف ما لا يقل عن 40% من طاقة تصدير النفط الروسية، في أعقاب هجمات أوكرانية بالطائرات المسيرة، وهجوم على خط أنابيب رئيسي، ومصادرة ناقلات، وفقا لحسابات رويترز استنادا إلى بيانات السوق.

وفي الولايات المتحدة، ارتفعت مخزونات النفط الخام 6.9 ملايين برميل إلى 456.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 مارس/آذار، وهو أعلى مستوى منذ يونيو/حزيران 2024، ويتجاوز بكثير توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بزيادة 477 ألف برميل.

