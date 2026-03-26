خلال ساعات.. 194 مصابًا وأضرار في مدن إسرائيلية بهجمات إيرانية مكثفة

لليوم الـ 27 تواليًا.. الاحتلال يواصل إغلاق المسجد الأقصى ويمنع الصلاة فيه

تفكيك شبكة تجسس مرتبطة بـ "إسرائيل" وأمريكا في 4 محافظات إيرانية

الإعلام الاجتماعي في غزة.. جبهة وعي لكشف العصابات العميلة

ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الجماعية إلى 72 ألفًا و267

الذهب يتراجع والدولار يرتفع وسط ترقب تطورات الحرب في الشرق الأوسط

الأمطار الغزيرة تغرق خيام النازحين بغزة وتفاقم معاناة الآلاف

الحرب على إيران تؤجل قرعة كأس آسيا لكرة القدم في الرياض

أمطار تغرق خيام النازحين في غزة

مقتل 28 مدنيا على الأقل في غارات بمسيّرات في السودان

26 مارس 2026 . الساعة 13:29 بتوقيت القدس
شنّت إيران هجومًا صاروخيًا على إسرائيل بست دفعات متتالية خلال ساعات صباح الخميس

في اليوم السابع والعشرين من الحرب، أعلنت وزارة الصحة في حكومة الاحتلال وصول 194 مصابًا إلى المستشفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينهم 3 حالات خطيرة و8 متوسطة، ليرتفع إجمالي الإصابات منذ بداية الحرب إلى نحو 5229.

وأفادت "الجبهة الداخلية" الإسرائيلية بتسجيل إصابات وأضرار مادية إثر سقوط شظايا صواريخ اعتراضية في عدد من المدن، بينها "تل أبيب" وبتاح تكفا وكفر قاسم والقدس وحيفا، إضافة إلى مستوطنات شمال الضفة الغربية، وذلك عقب إطلاق 7 رشقات صاروخية خلال أربع ساعات.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن شظايا صاروخ إيراني أصابت مبنى من أربعة طوابق في تل أبيب وألحقت به أضرارًا، فيما تضررت مركبات ومحال تجارية في مواقع أخرى داخل المدينة، وسط تقارير عن سقوط شظايا في ما لا يقل عن ستة مواقع في منطقة تل أبيب الكبرى.

كما سُجلت إصابة مباشرة لمبنى في حيفا، إلى جانب اندلاع حرائق في عدة مناطق نتيجة سقوط شظايا صاروخية، في حين أُصيب عدد من الأشخاص بجروح متفاوتة، بينهم إصابات ناجمة عن شظايا في وسط "إسرائيل".

ودوت صفارات الإنذار في "تل أبيب" والقدس ومحيط مطار بن غوريون، مع رصد هجمات صاروخية متتالية، فيما تحدثت تقارير عن انفجارات في سماء المدينتين، ومحاولات اعتراض مكثفة للصواريخ، بعضها وُصف بأنه يحمل رؤوسًا عنقودية.

في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ الموجة الـ82 من عملية "الوعد الصادق 4"، مؤكدًا استهداف مواقع عسكرية إسرائيلية ومنشآت مرتبطة ببنى تحتية نووية في منطقة البحر الميت، إلى جانب تنفيذ 110 هجمات صاروخية خلال 24 ساعة ضد أهداف أمريكية وإسرائيلية.

كما أشار إلى استهداف معدات ومنشآت للجيش الأمريكي في أربع قواعد بالمنطقة، بالتوازي مع عمليات عسكرية منسقة مع "حزب الله"، شملت استهداف حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" بصاروخ أرض-بحر، ما أدى إلى تغيير موقعها.

ويعكس هذا التصعيد تبادلًا واسعًا للضربات بين أطراف متعددة في المنطقة، وسط مؤشرات على اتساع رقعة المواجهة وتزايد حدتها خلال الساعات الأخيرة.

المصدر / فلسطين أون لاين 
متعلقات

الأكثر قراءة