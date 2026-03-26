مقتل 28 مدنيا على الأقل في غارات بمسيّرات في السودان

قُتل 28 مدنيا على الأقل جراء غارتين بمسيّرات استهدفتا ولايتي شمال دارفور وشمال كردفان في السودان، وفق ما أفادت مصادر طبية الخميس.

واستهدفت إحدى الغارتين الأربعاء سوقا في مدينة سرف عمرة بولاية شمال دارفور، ما أسفر عن مقتل 22 شخصا، بينهم رضيع، وإصابة 17 آخرين، وفق ما ذكر عامل صحي في المستشفى المحلي.

وتسببت غارة أخرى الأربعاء أيضا باشتعال النيران في شاحنة كانت على طريق في شمال كردفان.

وأفاد مصدر طبي في مستشفى مدينة الرهد المحلي بوصول ست جثث إلى المستشفى، ثلاث منها متفحمة، بالإضافة إلى عشرة جرحى، محملا قوات الدعم السريع مسؤولية الهجوم.

