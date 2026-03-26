"حماس": تهجير عائلات في سلوان جريمة ضمن مخطط لتهويد القدس

أكد عضو المكتب السياسي ومسؤول مكتب شؤون القدس في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، هارون ناصر الدين، أن عمليات التهجير القسري التي طالت عائلات فلسطينية في حي بطن الهوى ببلدة سلوان وأحياء أخرى في القدس تمثل جريمة جديدة ضمن سياسة ممنهجة تستهدف اقتلاع السكان من بيوتهم وضمها لصالح المشاريع التهويدية الاستيطانية.

وأضاف ناصر الدين في تصريح صحفي، يوم الخميس أن تصاعد هذه السياسات يهدف إلى تفريغ مدينة القدس من سكانها وفرض واقع تهويدي بالقوة، محذراً من خطورة استمرارها.

عضو المكتب السياسي ومسؤول مكتب شؤون القدس في "حماس" هارون ناصر الدين

وأكد أن ممارسات الاحتلال لن تغير الحق التاريخي للشعب الفلسطيني في أرضه ومقدساته، مشيراً إلى أن الشعب عصي على الاقتلاع والتهجير مهما بلغت هذه السياسات.

ودعا ناصر الدين إلى تعزيز حالة الحشد والإسناد الشعبي للعائلات المهددة، ودعم صمودها في مواجهة مخططات الإخلاء، كما طالب الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي بالوقوف مع الشعب الفلسطيني ومحاسبة الاحتلال على جرائمه.

وتشير تقارير حقوقية إلى أن عدد الشقق التي جرى الاستيلاء عليها أو صدرت بحقها قرارات إخلاء في حي سلوان وحده تجاوز 80 شقة، ما أدى إلى تهجير عدد من العائلات، وسط دعم وحماية من سلطات الاحتلال للجمعيات الاستيطانية خلال تنفيذ هذه الإجراءات.



