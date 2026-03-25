استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح يوم الأربعاء، على شقتين سكنيتين في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى في القدس المحتلة، بعد اقتحام حي بطن الهوى وإجبار العائلة المالكة على إخلائهما بالقوة.

وأفادت محافظة القدس بأن القوات اقتحمت المنطقة واستولت على شقتي المواطن رأفت بصبوص ووالده، قبل أن تعتقل رأفت وتصادر الشقتين لصالح جمعيات استيطانية، رغم أن العقار يقع ضمن بناية سكنية تقيم فيها العائلة منذ نحو 63 عاما.

ويأتي هذا التطور بعد أيام من استيلاء الاحتلال على شقتين إضافيتين في الحي ذاته، في إطار تصاعد عمليات الاستيلاء على منازل الفلسطينيين في سلوان، خاصة في حي بطن الهوى الذي يشهد منذ سنوات نشاطًا استيطانيًا متزايدًا.

وتشير تقارير حقوقية إلى أن عدد الشقق التي جرى الاستيلاء عليها أو صدرت بحقها قرارات إخلاء في الحي تجاوز 80 شقة، ما أدى إلى تهجير عدد من العائلات، وسط دعم وحماية من سلطات الاحتلال للجمعيات الاستيطانية خلال تنفيذ هذه الإجراءات.

اقرأ أيضًا: محافظة القدس تحذر من تعديل خرائط سلوان لصالح "مدينة داود" المزعومة

وخلال الأيام الماضية، رصدت محافظة القدس تغييرات جديدة على الخرائط التخطيطية المعروضة عبر موقع بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس، تتعلق ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، محذّرة من محاولات لإعادة رسم حدود البلدة وإلحاق أجزاء منها بما يسمى حي "مدينة داود".

اقرأ أيضًا: انهيارات جزئية لمنازل مقدسيين في سلوان جراء حفريات الاحتلال

وأوضحت أن التغييرات أظهرت تعديلًا في التقسيمات التخطيطية التي تفرضها سلطات الاحتلال على بلدة سلوان، بما يشير إلى تقليص مساحتها وإعادة إلحاق أجزاء منها، ولا سيما منطقة وادي حلوة، ضمن المنطقة التي تسميها سلطات الاحتلال "مدينة داود"، والتي تُقدَّر مساحتها بنحو 333.76 دونمًا.





المصدر / فلسطين أون لاين