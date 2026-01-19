انهيارات جزئية لمنازل مقدسيين في سلوان جراء حفريات الاحتلال

فلسطين أون لاين

19 يناير 2026 . الساعة 11:16 بتوقيت القدس
حفريات الاحتلال المتواصلة تحت المسجد الأقصى (أرشيفية)

أكدت محافظة القدس، أنَّ الانهيارات في سلوان تأتي في سياق سياسات تهجير قسري ممنهجة تقوم على الحفريات الإسرائيلية الخطِرة تحت المسجد الأقصى المبارك والإهمال المتعمد لتداعيات الحفريات على منازل المقدسيين، مقابل منع العائلات المقدسية من ترميم منازلها أو تعزيز سلامتها.

وأوضحت المحافظة في بيان صحفي، يوم الاثنين، أنه جرى إخلاء ثلاث أسر من عائلة أبو صبيح  في منطقة العين الفوقا ببلدة سلوان، عقب انهيار مفاجئ أدى إلى سقوط غرفة داخل أحد المنازل المتلاصقة، ما شكّل خطرا على سلامة السكان.

وأشارت إلى أن العائلات تقدمت بعدة بلاغات رسمية لبلدية الاحتلال حول تشققات خطيرة في جدران المنزل ناجمة عن حفريات الاحتلال أسفل المنازل وفي محيطها، ورغم خطورة الوضع، لم تُقدم البلدية على أي تدخل.

ويذكر أن سلطات الاحتلال تمنع المواطنين من تنفيذ أعمال صيانة أو حفر لتعزيز أساسات البناء.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #بلدة سلوان #حفريات الاحتلال #منازل المقدسيين

