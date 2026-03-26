إصابة ضابط وجنديين إسرائيليين جنوب لبنان

أعلنت القناة السابعة العبرية إصابة ضابط وجنديين إثر قصف استهدفهم داخل لبنان.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال للقناة، إن جنديا احتياطيا أصيب بجروح خطيرة جراء قصف صاروخي استهدف قوات "الجيش الإسرائيلي" في الأراضي اللبنانية.

وأضاف أنه تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم إبلاغ عائلته.

وأوضح أنه أُصيب قائد كتيبة احتياطية وجندي احتياطي آخر بجروح طفيفة في الحادث، وتم نقلهما أيضًا إلى المستشفى.

اقرأ أيضًا: حزب الله يكشف تفاصيل مثيرة حول كمين الطيبة.. "فرّ الجنود مشيًا على الأقدام"

و تمكّن مجاهدو حزب الله من إفشال مناورة الاحتلال وكبّدوا قوّاته خسارة حصيلتها 10 دبّابات وجرّافتان، خلال مواجهة في محور الطيبة – القنطرة عند الحدود اللبنانية - الفلسطينية.



وأعلنت وزارة الصحة في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وقوع 5473 إصابة في الحرب المستمرة في المنطقة، مشيرةً إلى أنّ هذه الإحصائية تشمل الفترة من 28 شباط/فبراير 2026 وحتى 25 آذار/مارس 2026.

وأكدت الوزارة أنّ من بين الإحصائية الإجمالية 149 إصابة، وقعت خلال اليوم الأخير من الحرب (أي يوم 25 آذار/مارس 2026).

وبذلك، سجلت وزارة صحة الاحتلال ارتفاع العدد الكلي للإصابات التي دخلت إلى مستشفيات الاحتلال إلى 80.594، وذلك منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.





