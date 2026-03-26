حين تتحول المهلة إلى كمين استراتيجي

في عالم الصراعات الكبرى لا تمنح (المهل) مجانا ولا تعلن التحذيرات عبثا. المهلة التي لوح بها دونالد ترامب بعدم استهداف قطاع الطاقة في إيران خلال خمسة أيام لا يمكن قراءتها بوصفها نزعة تهدئة بل كأداة ضمن هندسة تصعيد محسوب.

هذه المهلة في جوهرها ليست زمنا سياسيا.. بل مساحة عمليات.

أولا: مفهوم (المهلة) في العقيدة الأمريكية

العقيدة العسكرية والسياسية الأمريكية لا تتعامل مع الزمن كعنصر محايد بل كجزء من مسرح العمليات.

الـ5 أيام هنا قد تخدم ثلاث وظائف خفية:

إعادة التموضع العسكري

نقل وحدات قتالية خاصة قوات الانتشار السريع، إلى نقاط تماس قريبة من مسرح العمليات (الخليج، العراق، شرق المتوسط).

استكمال بنك الأهداف

تحديث معلومات الاستخبارات حول منشآت الطاقة الإيرانية خصوصا تلك المرتبطة بالتخصيب أو التكرير.

إرباك الخصم نفسيا

دفع القيادة الإيرانية إلى حالة ترقب وهو ما يخلق ضغطا داخليا بين خيار الرد الاستباقي أو الانتظار.

ثانيا: الكواليس غير المعلنة – ماذا يجري خلف الستار؟

في قراءة دقيقة يمكن افتراض وجود تحركات غير مرئية تتزامن مع هذه المهلة:

تحريك حاملات الطائرات باتجاه مناطق أقرب للضربات المحتملة.

نشر منظومات دفاع جوي متقدمة لحماية القواعد الأمريكية والخليجية من أي رد إيراني.

تعزيز وجود القوات الخاصة لعمليات نوعية داخل العمق أو على أطرافه.

تنشيط الحرب السيبرانية لتعطيل أنظمة التحكم في الطاقة الإيرانية قبيل أي ضربة.

هذه ليست فرضيات نظرية بل نمط متكرر في السلوك الأمريكي منذ حرب الخليج وحتى اليوم.

ثالثا: (الحرب خدعة)… من الشعار إلى التطبيق

المثل الذي يستحضر هنا – (الحرب خدعة) ليس مجرد حكمة تاريخية بل قاعدة عملياتية يتم تفعيلها بدقة:

الإعلان عن (عدم ضرب الطاقة) قد يكون غطاء لتهيئة ضربة أكبر.

المهلة قد تكون فخا استخباريا لاستدراج تحركات إيرانية يمكن رصدها واستهدافها.

الرسالة العلنية تختلف عن النية الحقيقية، وهو ما يعرف في الاستراتيجية بـ (التضليل العملياتي)

رابعا: هل هي مهلة لنشر القوات؟

الفرضية الأكثر خطورة… أن هذه الأيام الخمسة هي:

نافذة زمنية لإدخال آلاف الجنود إلى الشرق الأوسط دون إثارة ذعر مبكر

وهذا يشمل:

إعادة تموضع في العراق

تعزيز قواعد في الكويت وقطر

رفع الجاهزية في الإمارات العربية المتحدة

الهدف:

خلق طوق عملياتي مكتمل يسمح بتنفيذ ضربة سريعة ثم احتواء الرد.

خامسا: لماذا قطاع الطاقة تحديدا؟

لأن استهداف الطاقة في إيران يعني:

شل الاقتصاد الإيراني خلال أيام

ضرب مصدر التمويل الرئيسي للسياسات الإقليمية

خلق ضغط داخلي قد يتجاوز البعد العسكري

لكن إعلان (عدم ضربه مؤقتا)

يحقق هدفين:

طمأنة الأسواق العالمية

تأجيل الصدمة… لا إلغاؤها

سادسا: السيناريوهات المحتملة بعد انتهاء المهلة

ضربة محدودة ومدروسة

تستهدف منشآت حساسة دون إشعال حرب شاملة.

تصعيد واسع

يبدأ بضرب الطاقة ثم يمتد إلى البنية العسكرية.

تمديد المهلة (خدعة مضاعفة)

لإطالة زمن الاستنزاف النفسي والاستخباري.

بالتالي: قراءة بعين البصيرة

ما يجري ليس مهلة… بل عد تنازلي مغلف بالخداع.

وليس استبعادا للضربة… بل إعادة ترتيب لتوقيتها وشكلها.

الولايات المتحدة لا تعلن نواياها النهائية بل تدير مسرحا من الإشارات المتناقضة، بينما تتحرك أدواتها بصمت.

أما أخطر ما في هذه المهلة، فهو أنها:

تجعل الخصم يراقب الساعة… بينما الضربة قد تأتي قبل انتهائها أو بعدها بلحظة غير متوقعة.

في لعبة الأمم، لا تقاس القرارات بما يقال، بل بما يخفى.

وما بين خمسة أيام معلنة… و آلاف الجنود يعاد نشرهم بصمت…

قد يكتب فصل جديد من صراع لا تحكمه التصريحات، بل تحسمه المفاجآت.

هنا… لا تبدأ الحرب حين تطلق الصواريخ، بل حين تمنح المهلات.

المصدر / فلسطين أون لاين